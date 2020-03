Ragyogó szezonkezdet a VEDAC dobóatlétáitól

Igencsak kitettek magukért a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) dobói a közelmúltban a különböző korosztályokban megrendezett téli országos dobóbajnokságokon.

Kezdjük a sort a felnőttekkel, ahol két ezüstérmet gyűjtöttek a veszprémiek.

– Örömteli, hogy egyre jobb formát mutat a negyedik olimpiájára készülő Orbán Éva. Sikerült 65 méter fölött dobnia, ám biztató, hogy volt egy 67 méteres, szektoron kívüli próbálkozása is – tudtuk meg Török Krisztiántól, a VEDAC szakmai vezetőjétől. – Évi mellett a feltörekvő Máté Fanni gerelyhajításban örvendeztetett meg bennünket egy szépen csillogó ezüsttel – tette hozzá.

A junior és ifjúsági korosztályoknál öt aranyérem került a VEDAC sportolóinak nyakába. Kövér Fanni két bajnoki címet is bezsebelt, gerelyhajításban és diszkoszvetésben is utolérhetetlen, utóbbi számban közel 11 méterrel múlta felül riválisát. Óvatosságra intheti viszont a veszprémi tehetséget, hogy gerelyhajításban, ahol eddig egyeduralkodó volt, kezdik megközelíteni az ellenfelek. Persze még most is fölényesen nyert, azonban szívósan tapadnak rá más klubok ügyes versenyzői.

Csatári Jázmin az ifi-kalapácsvetésben négy métert vert a második helyezettre, és ünnepelhetett bajnoki címet. Míg a junior korosztályban Gombás Petra utasított mindenkit maga mögé a versenyen.

Péringer Márk a junior-disz­koszvetésben bizonyult a legjobbnak, ugyanitt Stringecz Zalán is dobogóra állhatott, remek bronzérmet szerzett.

Szólnunk kell még a legfiatalabbakról is. Az újoncoknál Fertig Fanni kalapácsvetésben érdemelt ki magyar bajnoki címet úgy, hogy a második helyezettre 17 métert (!) vert, és diszkoszvetésben is begyűjtött egy bronzérmet 26,43 méterrel. Újonc-gerelyhajításban Földy Kornél 34,59 méteres egyéni csúccsal második lett, míg Lipót Dániel szintén egyéni csúccsal 33,33 méterrel bronzérmet szerzett. Földy Kornél diszkoszvetésben is harmadik lett 31,14 méterrel.

– A junior és ifi korosztályban megszerzett öt arany és több nagyon értékes helyezés minden idők egyik legjobb veszprémi szereplése volt. Ez is jól mutatja, hogy edzőink kiváló munkát végeznek, jó úton haladunk, és nagyon bízunk benne, hogy ez a felfelé ívelő pálya nem törik meg most, ebben a nagyon nehéz helyzetben sem. A járvány miatt redukáltuk csoportjainkat, csupán a válogatott versenyzőknek tartunk edzést, szigorúan egyesével, egymástól kellő távolságban és szabadtéren. A konditermünket is bezártuk, és az erősítő eszközöket kint, a szabad levegőn helyeztük el. Felelősen gondolkozunk, szeretnénk megőrizni sportolóink egészségét. Bízom benne, hogy mihamarább véget ér a járvány, és visszazökkenhetünk a megszokott életünkbe. Nagyon sok verseny várna ránk a nyáron. Nagyon sajnálnám a gyerekeket, ha elmaradnának ezek az események – vélekedett Török Krisztián.

Eredmények. Férfi. Diszkoszvetés: 8. Péringer Márk 46,68 (PB), 10. Stringecz Zalán 44,84. Kalapácsvetés: 9. Czeller Gábor 64,55.

Junior. Diszkoszvetés: 1. Péringer Márk 53,85, 3. Stringecz Zalán 51,87, 9. Minyó Bence 37,43. Kalapácsvetés: 4. Minyó Bence 64,77.

Ifjúsági. Kalapács: 3. Csekő Miklós 62,53 (PB), 6. Görföl Benedek 52,60 (PB), 9. Vajda Bence 46,19. Gerely: 10. Vígvári Kende 45,30 (PB).

Újonc. Diszkosz: 3. Földy Kornél 31,14, 5. Lipót Dániel 28,08. Gerely: 2. Földy Kornél 34,59 (PB), 3. Lipót Dániel 33,33 (PB).

Női. Felnőtt. Diszkoszvetés: 5. Orbán Éva 39,54. Kalapácsvetés: 2. Orbán Éva 65,32, 6. Gombás Petra 55,76, 8. Csatári Jázmin 54,13. Gerelyhajítás: 2. Máté Fanni Szabina 49.03.

Junior. Diszkoszvetés: 5. Gombás Petra 30,05, 7. Till Adél 27,56, 9. Csatári Dominika 21,15. Kalapácsvetés: 1. Gombás Petra 56,45, 4. Csatári Dominika 44,01.

Gerelyhajtás: 5. Till Adél 34,98 (PB).

Ifjúsági. Diszkosz: 1. Kövér Fanni 44,03, 10. Csatári Jázmin 19,63. Kalapács: 1. Csatári Jázmin 64,48 (PB). Gerely: 1. Kövér Fanni 51,90.

Serdülő. Gerelyhajítás: 6. Kéri Gerda 24,74. Újonc. Diszkosz: 3. Fertig Fanni 26,43. Kalapácsvetés: 1. Fertig Fanni 59,10.BVR