Repkedtek az egyéni csúcsok a Kis-Balaton-bajnokságon

Remek hangulatot, sok kiváló eredményt hozott a VEDAC rendezésében lebonyolított 7. Kis-Balaton-bajnokság.

A veszprémi stadionban rendezett atlétikai viadalon a dobópálya hemzsegett az egyéni csúcsoktól, melyek sorát a gyermek korosztályban versenyző Fertig Fanni nyitotta meg, 60,50 méterre repítette a 2 kg-os kalapácsot.

Junior női kalapácsvetésben Gombás Petra 55,95 méterrel nyert, a junior férfiaknál pedig Cserháti Simon győzött 67,47 méterrel, mely az egyéni csúcs mellett újabb junior-Eb-szint feletti eredményt is jelentett.

A Csatári testvérek is remekeltek, Csatári Jázmin 63,29 méterrel, Csatári Dominika pedig 55,10 méterrel javította meg egyéni csúcsát ifi kalapácsvetésben.

Csekő Miklós serdülő fiú súlylökésben ért el figyelemre méltó, 17,58 méteres egyéni csúcsot, és diszkoszvetésben is megjavította legjobbját 43,51 méterrel.

A futópályán is születtek remek eredmények. Balogh Attila újonc fiú 600 méteren (1:35.9) és 80 méteren (10.7) is egyéni csúccsal győzött. Szemán Kata újonc leány 600 méteren nyert (1:43.4), és egyéni csúcsot (10.9) futott 80 méteren is.

Az U11-es és U13-as korosztály számára kiírt gyermekversenyeken is születtek remek VEDAC-os eredmények. Máthé Félix megnyerte az U11-es fiútávolugrást (398), és 60 méteren másodikként (9.1) zárt, az U13-as lányok között 60 méteren Vajthó Barbara második (8.8), Esső Dóra harmadik (9.2) lett

U11-es fiúk kislabdahajításában hármas VEDAC-os siker született, Máthé Félix (43,56), Eichberger Ádám (36,16) és Simon Nándor (32,62) sorrendben. U13-as leányok kislabdahajításában Pócsi Laura második (39,96), az U11-eseknél Fischer Lili harmadik (20,66) lett.