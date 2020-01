Sakk: befejeződött nyereményjátékunk

A hét éves Kiss Csanád ülhetett egy asztalhoz a kétszeres világbajnoki ezüstérmes Gaál Zsókával lapunk sakkjátékának záróeseményén.

A Napló 2019 elején indított sakkjátékot, amelynek keretében a korosztályában világranglista második FIDE-mester, Gaál Zsóka adott feladványokat. A helyes megfejtők között havonta értékes könyvutalványt sorsoltunk ki.

Sorsoltunk egyet év végén is, ebben mindenki szerepelt, aki jó megfejtést küldött a játék ideje alatt, és nem nyert korábban. A több száz feladvány-fejtő közül egy hét éves tapolcai fiatalember, Kiss Csanád lett az utolsó nyertes. Ő ülhetett egy asztalhoz a 12 esztendős, kétszeres Európa-bajnok, kétszeres világbajnoki ezüstérmes ajkai sakkozóval, a találkozót lapunk szerkesztőségében bonyolítottuk le.

Gyorsan kiderült, hogy Csanád is ugyanúgy a tapolcai sakkiskola növendéke, mint Zsóka. Az első lépések után ez letagadhatatlan volt (legalábbis a hozzáértő szem egyből felfedezte), Zsóka és édesapja, Gaál Sándor mosolyogva-nosztalgiázva fedezte fel Kosztolánczi Gyula bácsi (a FIDE-mester nevelőedzője volt Zsókának is) tanításait Csanád játékában.

Csanád egyébként nagyon ügyesen tologatta a bábukat, Zsókáék nem győzték dicsérni a kisfiút, aki elmondta, óvodás kora óta foglalkozik a sakkal. A Batsányi iskola első osztályos tanulója nagypapájával kezdett játszani, három éve jár a tapolcai sakkiskolába, több versenyen is indult már, szép helyezéseket elérve.

Megtudtuk, a Naplóban megjelent feladványokat Kosztolánczi Gyula vitte el a gyakorlásokra, és a tanítványok közül sokan küldték el megfejtésüket.

Csanád édesanyja, Tóth Krisztina elárulta: kisfia nagyon örült, hogy Zsókával játszhat, komolyan készült a partira. Megjegyezte, boldog, hogy Csanád megtalálta ezt a sportágat, és nagyon szívesen jár a gyakorlásokra, kicsit még türelmetlen a tábla előtt, de folyamatosan fejlődik.

Erre most is volt lehetősége, a felek több partit is játszottak (az egyiknél Zsóka háttal ült a táblának), a játszmák után pedig Zsóka és Sándor részletesen átvették a lépéseket Csanáddal. Hol volt a hiba, mi lett volna a jobb megoldás, mire figyeljen nagyon – a tapolcai fiú pedig figyelmesen hallgatta meg a tanácsokat.

A találkozó végén az „ellenfelek” megajándékozták egymást, Zsóka virágot és csokoládét kapott, Csanád gyümölcskosarat vehetett át.

Mosolyogva búcsúztak el, mindenki élvezte a játékot és ki tudja, lehet, hogy még találkoznak egymással a tábla előtt.