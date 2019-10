Szegeden szerepel szerdán a BKSE

Értékes siker után látogat a Szeged otthonába a Balatonfüredi KSE a férfi kézilabda NB I-ben.

A szezon eddigi legjobb játékával rukkolt elő a balatonfüredi csapat a férfi kézilabda-élvonal legutóbbi játéknapján, a BKSE múlt pénteken az addig hibátlanul menetelő Ferencvárost múlta felül.

A Balaton-partiak egy kisebb megingástól eltekintve végig magabiztosak és elszántak voltak, négy góllal (29-25) bizonyultak jobbnak riválisuknál.

– Tényleg kiváló produkciót nyújtottunk. Mondhatnám, hogy végig hibátlanul játszottunk, de ez nem teljesen igaz, mert volt egy körülbelül 10 perces periódus, amikor pontatlanok voltunk. A nyitott védekezés nem ízlett nekünk, bár a helyzeteink akkor is megvoltak, sok lehetőséget kihagytunk. Az FTC ekkor felzárkózott és vezetni is tudott, ám képesek voltunk fordítani – foglalta össze csapata legutóbbi bajnokiját Csoknyai István.

A Füred szakvezetője kiemelte: rég látott ekkora erőt és elszántságot együttesében.

– Sok jó egyéni teljesítmény akadt, de nem szabad senkit kiemelni, hiszen csapatként alkottunk nagyot, komplex, kiváló teljesítményt nyújtottunk.

Sokat nem pihenhet a Balaton-parti gárda, ugyanis ma már Szegeden van jelenésük Szöllősi Balázséknak. A MOL-Pick elleni találkozó esélyei egyértelműek, azért a Füred szeretné kihozni a maximumot a 60 percből.

– A Tisza-partiak a hétvégén 15 perc alatt intézték el a dán bajnokot, tisztában vagyunk az erőviszonyokkal. A szegediek mellett mi is megnyertük a fontos meccsünket, most úgy vagyunk vele, hogy tudunk kicsit taktikázni, jobban elosztani a játékidőt, azokat is szerepeltetni, akik eddig kevés lehetőséghez jutottak. Kóstoljon bele mindenki, milyen egy nemzetközi élcsapat ellen szerepelni. Ellenfelünk sokkal erősebb, mint mi, így nyomás nélkül léphetünk pályára. Igyekszünk tovább építeni csapatunkat, ezzel felkészülni az ősz további feladataira – fogalmazott Csoknyai István, aki elárulta: a meccsre valószínűleg benevezi a hosszú sérülés után visszatérő Zdolik Bencét.

A bajnoki (amelyet az M4 Sport élőben közvetít) 18 órakor kezdődik.