Szepi szögre akasztotta a stoplist és a kapuskesztyűt

Nemcsak a könyöke fáj, hanem a lelke is. Egyik pillanatról a másikra, ráadásul ebben a furcsa járványhelyzetben kell szögre akasztania végleg a stoplist és a kapuskesztyűt. Közel négy évtized aktív pályafutás áll mögötte, védett az NB I-ben is, karrierje egyik legszebb emléke 1997-ben történt Ajkán.

Szép Tamás, becenevén Szepi 46 évesen, sérülés miatt fejezi be labdarúgó-pályafutását. A népszerű kapus – aki több bajnokcsapat tagja volt, megjárta az NB I-et és légióskodott is – az utóbbi egy évben a megye I-es Ajka Kristály hálóját védte. Legutóbb november elején, a Balatonfüredi FC elleni idegenbeli derbin lépett pályára.

– Amikor hazatértem Ajkára Celldömölkről, megkeresett a Kristály, aminek nagyon örültem. A klubnál profi a mentalitás és a célok is komolyak, ebben a szezonban szeretnénk dobogón végezni. A járvány sajnos közbeszólt, nem tudjuk, mit hoz a jövő, lesz-e a folytatás, de az biztos, hogy én már nem segíthetem a csapatot. Januárban edzésen ráestem a könyökömre, ami nagyon csúnyán bedagadt, meg is kellett műteni, hetedik alkalommal. Azt mondta az orvos, hogy ha még szeretném használni a jövőben, akkor abba kell hagynom a sportolást – mesélte lapunknak letörten Szép Tamás, aki megjegyezte, nemcsak a könyöke fáj, hanem a szíve is. A hír hallatán maga alá került, meg kellett hozni a döntést, de nagyon nehéz azt feldolgozni. Kiemelte: nagy hálával tartozik párjának, aki rengeteget segített neki ebben a helyzetben. Köszöni a lehetőséget Geri Gyulának, az FC Ajka ügyvezetőjének és az Ajka Kristály vezetőjének, valamint a támogatást főnökének, Krebsz Lászlónak.

Szepinek jelenleg sem a könyöke, sem a lelke nem gyógyult még teljesen, de a pályafutására azért jó érzésekkel tekint vissza, közel 40 év futball áll mögötte rengeteg kedves emlékkel, szép eredménnyel.

A csupa szív hálóőr Ajkáról származik, a szülővárosa mellett megyénkben még Pápán is vívta ki leginkább a szurkolók tiszteletét és szeretetét.

– Az Ajkai Bányászban kezdtem futballozni. Serdülőben játszottam, csatár voltam, amikor Németh István edző megkérdezte, hogy ki akar beállni kapuba, mert éppen nem volt kapusunk. Én jelentkeztem, 13-14 éves lehettem, és olyan jól ment a védés, hogy az edző azt mondta: öt éven belül az első csapat kapusa leszek. Így is lett. Tizenhét esztendősen már védhettem az NB III-ban – tekintett vissza a nem mindennapi kezdetekre Szép Tamás, aki 19 évesen Sopronba igazolt. Az SVSE-ével a megye I-ben szerepelt, majd a Postáshoz került, amellyel sikerült kivívni az NB II-be kerülést. – Ekkor jött az első könyöksérülés. Sajnos azt kell mondjam, hogy orvosi műhiba történt, ugyanis gyulladt állapotban műtötték meg a sérült testrészt. Hat alkalommal is kés alá kellett feküdnöm. Hazatértem Ajkára, majd Tapolcára kerültem NB III-ba. Az az év remekül sikerült, olyannyira, hogy Csank János is felfigyelt rám.

A csapat- és osztályváltást egy családi tragédia akadályozta meg, Tamás bátyja fájdalmasan fiatalon elhunyt, ő pedig úgy döntött, nem hagyja el a várost, maradt Ajkán.

A kapus felelevenítette az 1997-es évet, abban az esztendőben született meg fia, Dániel, a pályán pedig olyan dolog történt vele, ami nem mindennapi egy kapus karrierjében.

– A Devecser ellen játszottunk és 2-2 volt az állás. Már a hosszabbításban jártunk, én elhagytam a kapumat és felfutottam a pályán, a Csertán Zoli beadta a labdát, amit levettem, majd a hálóba továbbítottam, így nyertünk 3-2-re.

Szép Tamás pályafutásában ezután egy hosszabb celldömölki időszak következett, amely során a csapat a megye I-ből egészen az NB I/B második helyéig menetelt. A CVSE-ét 2002-ben csak egy hajszál választotta el az NB I-es szerepléstől, az együttes hihetetlenül szoros küzdelemben, pontegyenlőséggel lett második, a Siófok jutott fel az első osztályba.

– Ezután Pápán védtem, jól is ment, sajnos a csapatnak már nem annyira. Pintér Attila volt az edző, akit nagyon szerettem, tiszteltem. Ő hívott később Sopronba, de én maradtam Pápán, és jól döntöttem. Remek korszak következett, az NB I-be kerültünk és én 32 évesen csapatkapitány lehettem. Jó formában voltam, hatodik lettem az első osztályú kapusok rangsorában. Aztán jött egy új edző, aki azt mondta, hogy már öreg vagyok.

Szép Tamás elárulta, hogy Celldömölkhöz hasonlóan nagyon megszerette Pápát és úgy érezte, hogy a közönség is kedvelte őt. Ezt bizonyítja, hogy a szurkolók külön elbúcsúztatták távozásakor. A kiváló portás a folytatásban Celldömölkön és Ajkán állt a kapuban, majd jött egy újabb első ligás korszak, 38 évesen Szombathelyre szerződött.

– Második számú kapusnak mentem, Rózsa Dani mögé kellett egy rutinos, megbízható ember. Jól éreztem magam, harmadikak lettünk az NB I-ben. Rám a Magyar Kupában és a ligakupában számítottak. Aztán jött egy sérvműtét, ami után az új edző már nem számolt velem, Ausztriába igazoltam, majd ismét Ajkára kerültem.

Szepi ekkor már kapus­edzőként is dolgozott, fontos időszak volt ez az FC Ajka történelmében, a másodosztály átszervezésével nem volt könnyű kivívni az NB II-ben maradást, de a csapat sikerrel vette az akadályt. A hálóőr ezután ismét Ausztriában játszott, majd a Celldömölköt erősítette, és jött pályafutása utolsó klubja, az Ajka Kristály.

Közel negyven év a labdarúgópályán. Szép Tamás nem hagyja el teljesen a futballt, civil munkája mellett (minősített hegesztőként dolgozik egy ajkai cégnél) az FC Ajka utánpótlásában dolgozik mint kapusedző.

– Nagyon szeretem a gyerekeket, jó látni, ahogyan fejlődnek. Próbálom nekik átadni azt, amit én tanultam meg az évek alatt. Egy kapusnak végig higgadtnak és koncentráltnak kell lennie egy mérkőzésen, ez pedig kilencven perc kőkemény munkát, összpontosítást jelent. Úgy gondolom, hogy én ebben sikeres voltam, nagyjából meg tudtam valósítani ezt a gyakorlatban. Igaz, kicsit „lelkis” vagyok, sokszor túl sokat agyaltam egy-egy szituáción. Hogy mi kell még ahhoz, hogy valaki jó kapus legyen? Rengeteg munka, és ha az megvan, a szerencse is jön majd – fogalmazott a most visszavonuló futballista, aki kérdésünkre elárulta, hogy pályafutása során ki volt a legkeményebb ellenfele és legkedvesebb csapattársa.

– Kenesei Krisztián ellen volt a legnehezebb játszani, robbanékony csatár, eszméletlen rúgótechnikával, szerencsére csapattársak is voltunk. Ami a hátvédeket illeti, Celldömölkről Csákvári Zsoltot, Szombathelyről pedig Molnár Balázst emelném ki, velük nagyon jól megértettem magam a pályán.

Szép Tamástól azt is megtudtuk, hogy a jelenlegi legjobb magyar kapusnak a rengeteget fejlődő Gulácsi Pétert tartja, a külföldiek közül pedig Gianluigi Buffont emelte ki.

Megjegyezte, már most hiányzik neki a futball, a meccsek, az edzések hangulata. Talán egyszer utoljára még felhúzhatja a kapuskesztyűt, mondjuk egy búcsúmeccsen…