Újra kondizhatnak a veszprémi kézisek

Nem valószínű, hogy júliusig újra edzésbe állnának a Telekom Veszprém férfi kézilabdásai.

Ugyan május 4-től a kormány rendelkezései értelmében újra edzésbe állhatnak a sportolók, azonban ez azokban a sportágakban, ahol a szövetségek már felfüggesztették és befejezték a 2019/20. évi küzdelmeket, feleslegessé vált.

Lapunk a Telekom Veszprémtől úgy értesült, egyelőre nem tervezik a játékosok visszahívását, viszont a Veszprém Arénában a konditermet megnyitották a kézilabdásoknak, s aki szeretne, ott tud edzeni.

Úgy tudjuk, a járvány miatt két játékos, Vladimir Cupara és Dejan Manaszkov is Veszprémben ragadt. Mindketten a héten tervezik, hogy hazautaznak. Előbbi Szerbiába, ahol a héten függesztették fel a kijárási tilalmat, utóbbi pedig Észak-Macedóniába.

Több kézis viszont nem is tervezte, hogy hazautazik, jól érzi magát veszprémi, balatoni otthonában. Kent Robin Tönnesen, valamint Kentin Mahé is élvezi a napsütéses, kellemes tavaszi időjárást. Dragan Gajic és családja is egyelőre Veszprémben él, a szlovén szélső júniusban költözik majd el következő állomáshelyére, Franciaországba.

Mindeközben a német másodosztályban szereplő Gummersbach bejelentette, hogy a múlt héten visszavonuló izlandi Gudjon Valur Sigurdsson lesz a következő szezontól a csapat edzője. Az olimpiai ezüstérmes beálló nemrég jelentette be, hogy befejezi aktív pályafutását. Legutóbb a francia PSG-ben szerepelt és lett bajnok.