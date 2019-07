Veszprém Rali: Benik Balázs nagyon várja már a vasárnapi megmérettetést

Két évvel ezelőtt láthattuk utoljára versenyautóban a korábbi háromszoros bajnokot, Benik Balázst. Akkor hatalmas csatában a második helyen végzett a magyar ralibajnokság legnehezebb pályáit magában foglaló veszprémi futamon.

Lassan elmondhatjuk: két évig bírja szeretett sportja nélkül a bajnok, hiszen 2015 után 2017-ben is visszatért Benik Balázs a ralihoz, és most is ott a neve a rajtlistán, írta a duen.hu.

„Sablonszöveg, de igaz: nincs időm versenyezni! Amióta családom van, azóta változtak a prioritások. És közben persze rengeteg a munkám és szinte lehetetlen kikapcsolni a telefont 4–5 napra, ami egy versenyhétvége alkalmával elengedhetetlen” – mondja a sikeres vállalkozó, aki a mai napig az egyik legnépszerűbb versenyzője a magyar raliéletnek.

Két éve mindenkit meglepett, hiszen a magyar bajnokság nagyon komoly technikai arzenált vonultat fel, a top autók között a győzelemért harcolt a visszatérő versenyző.

Az idei futamról izgatottan nyilatkozik a pilóta. „Jól szeretném érezni magam, hasonlóképpen, mint 2017-ben! És ez teljesen független az eredménytől! Nagyon várom már, hiszen a tesztektől kezdve ott lesz a teljes család, és kívánom, hogy mindenki érezze jól magát! Egy jó hangulatú versenyhétvégének része az, hogy este összeül a csapat, mennek a sztorizgatások. Sajnos a régi csapat már nem tud összejönni, több barátom már nem lehet velünk! Nem felejtjük el őket, egy picit ez a verseny az ő emlékükről is fog szólni!”

Nemzetközi szinten is ismert navigátorral, Bunkoczi Lászlóval neveztek a Veszprém Ralira. „Laci jó barátom, indultam vele korábban külföldi versenyeken és terepraliban is. Már régóta terveztük, hogy magyar bajnoki futamon is rajthoz állunk együtt. Ráért, nem ütközött az ő programjával sem ez a verseny, és jó látni rajta is azt a lelkesedést, ami engem is tűzbe hoz, ha versenyautó közelébe kerülök.”

Benik Balázs már 2017-ben is a mostanival megegyező típusú versenyautóval, az Eurosol Racing Team által szervizelt Skoda Fabia R5-tel versenyzett, de elmondása szerint már nem emlékszik rá, hogy melyik gomb mit működtet. „Ezt az is bizonyítja, hogy a teszten próbálgattam a rajtolást, de többszöri lefulladás után a csapat tulajdonosa, Puskádi János elárulta: a másik oldalon lévő gombbal kell aktiválni a rajtprogramot, én a versenyprogramváltó gombot nyomogattam bőszen…” – meséli nevetve a visszatérő bajnok.

A teszten végül minden gomb a helyére került az autóban!