Veszprémi siker a pápai tornán

A VFC USE sikerével indult a téli utánpótlás teremszezon Pápán, a Városi Sportcsarnokban a 2010. január elseje után születettek léptek pályára.

Nyolc csapat kapott meghívást a bajnokságra, melyeket két négyes csoportba sorsoltak. Az ’A’ jelűben a házigazda Pápai Egyesített Labdarúgó Club, a Veszprém I-es csapata, az ETO és az Üstökös került, a ’B’-ben az Ajka, a Csorna, a Veszprém II. és a Gyirmót lépett pályára. A csoportmeccsek után a döntőbe a házigazda PELC és a Veszprém I. jutott, előbbi a Csornát, utóbbi az Ajkát győzte le magabiztosan. A fináléban tehát megismétlődött a csoportmeccs, akkor 2-1-re a veszprémiek örülhettek. A megyeszékhelyiek hamar kétgólos előnyt szereztek, s bár a PELC szépített, fordítani nem tudott, többek között azért, mert a kapufáról rendre kifele pattant a labda, így a pápai focistapalánták nyakába ezüst-, a veszprémiekébe arany­érem került.

– Nemcsak az aranyéremnek örülök, hanem annak is, hogy a második csapatunk is ügyesen játszott, küzdöttek, hajtottak – mondta az eredményhirdetés után Farkas László, a Veszprém edzője.

– Az első csapattól titkon vártam a tornagyőzelmet, szerencsére ahogy tavaly, ez idén is sikerült, büszke vagyok az egész társaságra, hiszen kivétel nélkül mindenki jó teljesítményt nyújtott.

A téli utánpótlástorna végeredménye: 1. Veszprémi FC USE I. 2. Pápai ELC 3. FC Ajka, 4. Csorna, 5. ETO, 6. Veszprémi FC USE II. 7. Gyirmót 8. Üstökös FC Győr.

Különdíjasok: Gólkirály: Dancs Bence (8 gól).

Legjobb kapus: Martini Zalán. Legjobb játékos: Bock Bence. Legjobb hazai játékos: Varga Máté.