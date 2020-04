VLS Veszprém: a szinten tartás most a feladat

Amíg a bajnokságot nem fújják le, addig igyekszünk egyben tartani a társaságot – nyilatkozta lapunknak Szabó Péter, a labdarúgó NB III-ban szereplő VLS Veszprém ügyvezető igazgatója.

A VLS Veszprém gárdája jelenleg kilencedik helyen áll az NB III nyugati csoportjában. A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet előtt bizakodva várták a tavaszt az együttesnél. Pető Tamás tanítványai kezdetnek 1-1-es döntetlennel nyitottak a MOL Fehérvár II otthonában, majd remek játékkal két vállra fektették a dobogóra is esélyes Ménfőcsanakot (2-0). Ezt követően hirdették ki a pandémia miatt a korlátozásokat, s a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) is felfüggesztette a pontvadászatokat. – Amíg a bajnokságokat nem fújják le, nem törlik, addig mi igyekszünk egyben tartani a társaságot – hangsúlyozta Szabó Péter, a VLS ügyvezető igazgatója. – Egyelőre úgy látjuk, hogy június végéig be tudnánk fejezni a sorozatot, ha májusban – legalább zárt kapuk előtt – folytatni tudnánk azt. Ellenkező esetben, egyelőre nem tudom, milyen lehetőségek lennének még.

Amíg lehetett, Pető Tamás edző kisebb csoportokban, négy-öt főnek szabadtéri futó, erőnléti edzést dirigált, most azonban a szigorú korlátozások miatt már erre sincs lehetőség. Otthonra természetesen mindenki kapott egyéni edzéstervet, a szinten tartás ugyanis fontos feladat.

– Elégedett vagyok a tavaszi rajttal, ám azt nem tudom megmondani, a következő évadban is együtt tudom-e tartani ezt a garnitúrát. Úgy vélem, a járvány alaposan át fogja rendezni az erőviszonyokat. Több olyan magánkézben lévő csapatról tudok, amelyek már most nagy bajban vannak, az anyagi feltételek nem biztosítottak. Nálunk az a helyzet, amíg van rá mód, addig foglalkoztatom a játékosokat. Mivel mi többségében önkormányzati fenntartású klub vagyunk, ezért a jövőre nézve is óvatosan fogalmaznék. Elképzelhetőnek tartom, hogy a harmadik vonal félprofi, amatőr státuszúvá alakul. Szerintem át kell majd értékelni minden csapatnál a lehetőségeket, és a jelenlegi helyzet miatt az is nagy kérdés, mennyi pénz jut majd a sportra – fogalmazott a klubvezető.

Szabó Péter elmondta, továbbra sem tett le arról, hogy Veszprémben új otthona legyen a felnőtt és az utánpótlás focicsapatok egy részének, azonban a stadion projekt várhatóan később kezdődik meg a vártnál.

– Amennyiben az MLSZ sikeresen bírálja el a pályázatunkat, akkor biztosan lesz új stadion Veszprémben. A mikor viszont igen fontos kérdés, hiszen ebben a helyzetben minden valószínűség szerint később kezdik el az építkezést – tette hozzá.