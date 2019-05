„Ez a futball legszebb arca. Vannak sokkal fontosabb dolgok is a világon, mint a futball, ám egészen különleges ilyen érzelmeket átélni.”

Sokan sokféleképpen próbálták már elmondani, miért is a labdarúgás korunk legnagyobb tömegeket megmozgató játéka. A fentebb idézettnél olvashattunk, hallhattunk már pontosabb, érzelmesebb, tárgyilagosabb, szívbe markolóbb gondolatokat, ám a pillanat mindenképpen Jürgen Kloppnak dolgozik. Ilyen katartikus mérkőzés után, mint a kedd esti Liverpool-Barcelona meccs – ki ne tudná, a ’Pool 3-0-s hátrányból fordította meg a Bajnokok Ligája elődöntőjében a párharcot hazai pályán 4-0-ra diadalmaskodva – csak nagyon keveseknek adatott meg, hogy a labdarúgás nagyszerűségéről elmélkedjenek.

A Liverpool – ez is köztudott – vitt már véghez hasonló bravúrt: 2005-ben a BL döntőjében szünetben 3-0-ra „égett” a Milan ellen, majd a második félidőben egyenlített, s a tizenegyes párbajban a győzelmet is kicsikarta.

A mostani bravúr mégis kicsit más.

Egyrészt az első meccsen született 3-0 nem csupán matematikailag jelentett hatalmas hátrányt, hanem azt a kellemetlen tudatot is bevéste az agyakba: a Barcelona ennyivel jobb csapat. Ráadásul a Liverpool két legjobb játékosa, Szalah és Firmino nélül volt kénytelen kiállni a visszavágóra. Képzeljük el az Arancsapatot Puskás és Kocsis, az 1962-es brazil válogatottat Pelé és Garrincha, a 2002-est Ronaldo (a „Fenomén”) és Ronaldinho nélkül, és a példákat még sorolhatnánk. Csak még egyet idebiggyesztve: a 86-as argentin válogatottat Maradona nélkül, ami persze maga a képtelenség.

Igen, oda akarok kilyukadni: Messi vagy Maradona (avagy Pelé, Cruyff, Beckenbauer, Puskás…); ki a labdarúgás történetének a legnagyobb játékosa, a sorban hol van Lionel Messi helye? Szögezzük le: a keddi kudarc nem Messi felelőssége. Először is, nem az ő hibája, hogy miközben ő földönkívüliként játszott az első meccsen, társai az üres kapuba is képtelen voltak betalálni, a visszavágón pedig elég volt őt lefogni akár két-három embert is erre a feladatra vezérelve, mert a társak többsége a feladathoz, a Barcához méltatlan produkciót nyújtottak. A jelenlegi Barcelona a leggyengébb az elmúlt tíz évben, egy személyben csakis Messinek köszönheti a ragyogását.

Aki úgy, általában nem lehet a futball történetének a legjobbja, de ha szűkítjük a kört, a kedden történtek dacára a klubfutball históriájának egyértelműen ő a legnagyobb alakja.