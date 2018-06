Clint Eastwood 88 éves

A karizmatikus, konzervatív filmlegenda hihetetlen pályát futott be Hollywoodban, felejthetetlen alkotásokban játszott főszerepet és mély, emberi filmeket rendezett.

Május 31-én töltötte be 88. életévét Clint Eastwood többszörös Oscar-díjas amerikai rendező, színész, producer, aki rendezőként a legidősebben kapta meg az amerikai filmakadémia kitüntetését. A karizmatikus, konzervatív filmlegenda hihetetlen pályát futott be Hollywoodban, felejthetetlen alkotásokban játszott főszerepet és mély, emberi filmeket rendezett. Nélküle nem lett volna filmtörténeti jelentőségű a dollár-trilógia (Egy maréknyi dollárért, Pár dollárral többért, A jó a rossz, a csúf), a Piszkos Harry-sorozat, a Kelly hősei, a Szökés Alcatrazból, a Fakó lovas, a Célkeresztben, a Nincs bocsánat, a Gran Torino, a Titokzatos folyó, a Millió dolláros bébi, a Levelek Imo Dzsimáról és még számos alkotás – írja a Nullahategy.

Az 1930 május 31-én született Eastwood fiatalon volt bolti eladó, favágó, testőr, zenész és benzinkutas is. A koreai háború idején behívták, de a harctéren nem szolgált: amikor egy tengerbe zuhant repülőgépről öt kilométert megtéve tempózott ki a partra, úszó kiképzőnek tették meg. Leszerelése után Hollywoodban próbálkozott, de túl nagy ádámcsutkája miatt eltanácsolták. Végül egy westernsorozatba sikerült bekerülnie, a forgatási szünetekben Európába ruccant át filmezni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az egy méter 93 centiméter magas fiatalemberre itt figyelt fel Sergio Leone, aki több spagetti-westernjének (Egy maroknyi dollárért, Pár dollárral többért, A jó, a rossz és a csúf) főszerepét osztotta rá. A rezzenéstelen arcú, szűkszavú, de gyors kezű pisztolyhős beindította amerikai karrierjét is, de nem hagyta magát beskatulyázni, játszott háborús filmben (Kémek a sasfészekben, Kelly hősei), majd 1971-ben megtalálta Piszkos Harry. Az öntörvényű, a nagyvárosi emberek védelmében kíméletlen kegyetlenséggel igazságot osztó zsaru szerepét öt filmben játszotta el.

1971-től rendez, számos esetben a főszerepet is magára osztotta. A kamera másik oldalán még nagyobb sikereket könyvelhetett el. Túl a hatvanadik életévén kapta első rendezői Oscar-jelölését, amelyet azonnal díjra is váltott: a western műfaját megújító Nincs bocsánat című alkotásért 1992-ben a legjobb filmnek és a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat is átvehette. 2005-ben ismét tarolt az egy bokszolónő tragikus végű pályafutását elbeszélő Millió dolláros bébivel, ő lett a legidősebben kitüntetett Oscar-díjas rendező (a díjátadón ott ült 96 éves édesanyja is). Sikeres volt 1995-ben A szív hídjai című érzelmes dráma, amelyben Meryl Streep volt a partnere, majd 2003-ban a klasszikus film noir stílusban rendezett Titokzatos folyó, ezért Oscar-jelölés lett a jutalma.

Néhány éve második világháborús drámát forgatott, amerikai (A dicsőség zászlaja) és japán (Levelek Ivo Dzsimáról) nézőpontból is feldolgozta az Ivo Dzsima-i csatát. Ezt követően a kamera mindkét oldalán állt a nagysikerű Gran Torinóban, amelyben egy zsémbes koreai veteránt alakít, aki különös kapcsolatba kerül bevándorló szomszédaival. Az utóbbi években az Elcserélt életek című filmjében Angelina Jolie-t, a Nelson Mandeláról forgatott A legyőzhetetlenben Matt Damont és Morgan Freemant is Oscar-díjra jelölték.

Életrajzi drámát készített Edgar J. Hooverről, az FBI első igazgatójáról Leonardo DiCaprióval a főszerepben, s bár a Gran Torino után színészként visszavonult, egy baseballfilm főszerepét eljátszotta. Az időskori alkotásaival beskatulyázhatatlanná vált művész musicalfilmet is rendezett, tavaly a Broadwayn is taroló Tony-díjas Jersey Boys musicalt vitte filmvászonra. Nem ez volt az első zenés munkája, 1988-ban forgatta a Charlie Parker életútját bemutató Bird című alkotást, amelyért Arany Glóbusz-díjjal jutalmazták.

Három éve az Amerikai mesterlövész című alkotása több kategóriában is versengett az Oscarért folyó versenyben, de – sokak csalódására – a rendezők között nem jelölték. (A rendezést eredetileg Spielberg vállalta, Eastwood az ő visszalépése után ült a direktori székbe.) Az iraki háborúban szolgált legeredményesebb mesterlövészről szóló alkotás esélyes volt a legjobb film kategóriában, a főszereplő Bradley Cooper is a jelöltek közt volt, de mindössze egy technikai kategóriában (legjobb hangvágás) nyert.

Eastwood nagy dzsessz- és bluesrajongó, több filmjéhez maga szerezte a zenét, ebben segítségére van sikeres dzsesszzenész fia, Kyle is. Közismert kemény munkájáról, takarékos életmódjáról, valamint feltétlen megbízhatóságáról. Forgatáskor színészein a kevés sminket szereti, és pontos instrukciói alapján már az első felvételeket igyekszik rögzíteni.

Különböző kategóriákban összesen tizenegy alkalommal jelölték Oscar-díjra. Rendezői Oscar-díjai mellett 1994-ben Irving G. Thalberg-emlékdíjjal tüntették ki, többszörös Arany Glóbusz-díjas és a Cecil B. DeMille-életműdíj birtokosa, több nemzetközi filmfesztivál is elismerte életművét. Megkapta a francia Becsületrendet, az Oscar francia megfelelőjének számító César-díjat, a Kennedy Center és az Amerikai Filmintézet életműdíját. Néhány éve Barack Obama amerikai elnöktől kapott kitüntetést, mert filmjei és színészi alakításai az egyéniség, a kemény igazságok és az amerikai lét esszenciájának esszéi.

A szókimondásáról ismert, konzervatív nézeteket valló filmsztár mottója: Mindenki hagyja békén a másikat. A politikába is belekóstolt egy rövid időre: a nyolcvanas évek elején – elunva a hivatásos politikusok korruptságát és tehetetlenségét – elindult lakóhelye, Carmel városka polgármesteri tisztségéért, meg is választották. Különböző kapcsolataiból hét gyermeke született, közülük többen a művészi pályát választották. Eastwood szerint a hosszú élet titka a testileg és szellemileg egyaránt tevékeny élet, azt vallja, hogy “méltósággal megöregedni az egyik legfontosabb képesség”. Idős kora ellenére még sok történetet szeretne elmesélni.

Borítókép: AFP