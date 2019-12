Negyven évvel a tragédia után újra Cincinnatiban lép fel a The Who

1979. december 3-án 11 ember vesztette életét és kéttucatnyian megsérültek a koncert előtti tülekedésben.

A negyven évvel ezelőtti koncertjén történt tragédia után először lép színpadra Cincinnatiban a The Who brit rockegyüttes, amely kedd este jelentette be a jövő tavaszra tervezett koncertet.

A banda április 23-án lép fel az Észak-kentuckyi Egyetem BB&T Arénájában, néhány kilométerre a Riverfront Coliseumtól, ahol 1979. december 3-án 11 ember vesztette életét és kéttucatnyian megsérültek a koncert előtti tülekedésben. Az együttes hangpróbát tartott a fellépés előtt, ám a bevadult tömeg egy része azt hitte, hogy már elkezdődött a műsor és betörve az ajtókat egymást taposva rohant a színpad közelébe, hogy minél jobb helyhez jusson.

A zenészek csak a koncert után tudták meg, mi történt, menedzserük – attól tartva, hogy ha lefújják a fellépést, a tömeg kontrollálhatatlanná válik – úgy döntött, hogy a tragédia ellenére megtartják a koncertet.

A jövő áprilisi koncert bejelentését megelőzően a cincinnati WCPO-TV egy dokumentumfilmet sugárzott, amelyben a The Who még életben lévő két eredeti tagja, Roger Daltrey és Pete Townshend is megszólalnak.

Mindkettőjüket a mai napig kísérti a tragédia. Townshend a közelmúltban azt nyilatkozta az Associated Press hírügynökségnek, hogy beszélni akarnak a történtekről Cincinnatiban. „Most lehetőségünk lesz erre, amikor visszamegyünk. Találkozni fogunk az emberekkel” – jegyezte meg a zenész.

A cincinnati koncertet a banda jelenleg zajló, Moving On! című turnéjának 2020-as állomásaihoz csatolták.

A koncert bevételeinek egy részét a Cincinnati elővárosában, Finneytownban tanuló diákok számára elérhető ösztöndíjprogram támogatására fordítják. Az 1979-es tragédia 11 áldozata közül három – köztük a két legfiatalabb áldozat, két 15 éves lány – ugyanis a Finneytowni Középiskola diákja volt.

Daltrey 2018-ban ellátogatott a Finneytowni Középiskolába, a három diáknak emelt emlékműhöz, és az együttes évek óta támogatja a térség ösztöndíjprogramjait.