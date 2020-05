Border collie találkozó és kirándulás Tihanyban

Negyven, elsősorban border collie tulajdonos találkozott Tihanyban, a Belső-tónál szombaton, amit a balatonfüredi Holczer Adél, és a gyulafirátóti, Gyetkó János, az említett fajta tulajdonosai, tenyésztői szerveztek meg.

Februárra tervezték a találkozót, de a járvány közbeszólt és keresztülhúzta a közös programot.

A szervezők mindenkit, így más fajtákat, és keverékkutyákat is nagy szeretettel fogadtak gazdáikkal együtt. Érkeztek is sokfelől, így egyebek mellett az Alföldről, Budapestről, még Szlovákiából is csatlakoztak hozzájuk. Évente többször megszervezik a mostanihoz hasonló találkozót, mindig az ország különböző helyein.

A szombati összejövetel kiemelkedően sikerült, mindenkin látszott, a gazdikon és a négylábúakon is, hogy bizony nagyon vágytak már a kimozdulásra, egy kis közös programra, kirándulásra. Mindemellett kitűnő, nyarat idéző melegben keltek útra, és a jóízű beszélgetések mellett egészen az Őrtorony-kilátóig túráztak a négylábúak és gazdáik.

– A border collie nagyon különleges fajta, energikus, intelligens, hűséges, védelmező, gyerekekhez is kitűnően alkalmazkodik, és nagyon tanulékony. Erőskezű, határozott gazdit igényel és rengeteg törődést, foglalkozást. Ha mindez megvan, teljes értékű családtag válik belőle, fogalmazott Holczer Adél, aki két gyönyörű kutyussal, Csinossal és Masnival érkezett az összejövetelre.

A szervezők elmondták, a közösség célja felhívni a figyelmet arra, mennyire fontos, hogy az emberek törzskönyvvel rendelkező kutyust vásároljanak, ezzel is segítve a hivatalos tenyésztők munkáját. Ők rengeteg időt és energiát szentelnek annak, hogy a kiskutyák és szüleik a megfelelő genetikai szűrésekkel, oltásokkal rendelkezzenek. Kiemelkedő munkát végeznek a fajtamentők is, akik fáradhatatlanul segítik a magukra maradt négylábúakat. A következő találkozót nyár végére tervezik, akkor Vászoly környékén túráznak majd.