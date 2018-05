Borok és koncertek – Rozé, rizling és jazz napok júliusban

Harminc koncertet adnak a Rozé, rizling és jazz napok fellépői július 6-15. között a nyolcadszor életre hívott gasztrokulturális rendezvényen.

Mészáros Zoltán, a VeszprémFest ügyvezető igazgatója kiemelte, a korábbi évekhez hasonlóan az Óváros téren esténként a hazai jazzélet három képviselője ad koncertet. Hozzátette, a fellépők jó része a vokális, szórakoztatóbb jazz képviselői közül kerül ki, emellett teret kapnak a társműfajok, a blues, funk, fusion, vagy a rockabilly is. A hazai zenei élet elismert képviselői mellett – Hajdu Klára; Tóth Vera – helyi és környékbeli együttesek is bemutatkoznak a tíz nap során. A zene mellett komoly szerepet kapnak a gasztronómiai kiállítók: harminc borászat, jobbára Balaton környéki pincészetek mutatkoznak be, és helybeli őstermelők árulnak kézműves ételeket.

Porga Gyula polgármester arról beszélt, a VeszprémFest kísérőprogramjaként indult rendezvény – amely szerinte igazi veszprémi miliővel bír – az évek alatt önálló fesztivállá nőtte ki magát. Lakatos Antal, a rendezvényt kezdete óta főtámogatóként segítő bank elnök-vezérigazgatója elmondta, a rendezvény támogatásával hozzájárulnak, hogy még élhetőbbé és otthonosabbá váljon a város.