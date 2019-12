Könyvbemutató a veszprémi kollégiumban

Veszprém Kötelező iskolai tananyagnak írnám elő a sikerélményre való nevelést, mert mindenki jó valamiben. Mindenki sikeres lehet(ne) valamiben – vélekedik az írónő.

Kovács Nóra, alias Nora Smith volt a vendége annak a fotókiállítással egybekötött könyvbemutatónak, amelyet a Veszprémi Középiskolai Kollégiumban tartottak. A fotós, blogger szerző Hogyan lettem Nóra című könyvének megszületéséről mesélt a hallgatóságnak.

Kiderült, hogy Kovács Anett Nóra komoly személyiségváltozáson és sok kudarcon ment át, amíg megtalálta igazi önmagát, és Anettből végleg Nóra lett. – Egy hónappal ezelőtt kaptam egy kedves felkérést, hogy lenne-e kedvem középiskolások számára bemutatni az első könyvemet, illetve egy mini fotókiállítást létrehozni. Néhány nappal később elmentem a kollégiumba Miklós Judit mestertanárhoz, aki az eseményt megálmodta, és úgy gondolta, érdekes lehet az életem és a munkám a fiatalok számára. Megbeszéltük a koncepciót, én pedig kisebb pánikba estem, mert fiatalok számára még nem csináltam beszélgetős estet.

Mit adhatnék, mit mondhatnék nekik, ami róluk és hozzájuk szól? Aztán eszembe jutott, hogy én is voltam középiskolás, én is voltam annyi idős, mint most ők, a könyvem egy nagyobb része pedig pontosan erről az időszakomról szól – meséli Nóra, aki szerint biztosan van olyan gyerek, aki nem azt tanulja, amit igazából szeretett volna, de 14 évesen még nincs elég bátorsága ahhoz, hogy odaálljon a szülei elé és elmondja nekik ezt.

– Nagyon sok olyan embert ismerek, akik hozzám hasonlóan megcsúsztak, mert nem abba az irányba mentek el, amerre igazából szerettek volna. Amíg megérkeztem az íráshoz, nagyon sok jó és rossz dolog történt az életemben, a csalódásoktól a sikerekig. A fotózás is azért jött az életembe, hogy legyen egy olyan dolog, ami csak én vagyok. Ami csak rólam szól, amit aztán persze megosztok másokkal. Ha valamit kitalál magának az ember, és arra koncentrál, akkor biztos, hogy sikeres lesz – vélekedik Nóra, akinek felnőttként egyszer csak elege lett mindenből, ezért fogta magát, elköltözött hét hónapra Mallorcára, és ott írta meg az első könyvét.

Fehér Csaba intézményvezető elmondta, hogy a kollégium rendelkezik egy kis kiállítótérrel, ahová Miklós Judit tanárnő közreműködésével rendszeresen meghívnak alkotókat. Nagyon örültek a mostani fotókiállításnak és könyvbemutatónak is, mert a diákok közül sokan eljöttek a rendezvényre, és érdeklődve hallgatták Nóra történeteit. A könyvbemutató után Mustos István, Nemesvámos alpolgármestere nyitotta meg a fotókiállítást, akivel Nóra – a település fotósaként – együtt dolgozik már négy éve.

Az alkotó életének meghatározó pillanatait megörökítő képeket hozott el a kiállításra, melyekről egyenként megosztotta élményeit a hallgatósággal. Kiderült, hogy szereti az állatokat, a természetet és az autókat, valamint, hogy alázat és hála jellemzi fotós hozzáállását.