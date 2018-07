Nagyon korai szüretre számítanak a gazdák

Komoly taktikai döntések előtt állnak a napokban a megye szőlészei és borászai. Bár nem érezzük a bőrünkön a strandidőt, a szőlő a szokásosnál korábban érik.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Korán tavaszodott, és az áprilisi meleg a sok csapadékkal felgyorsította a szőlő tavaszi fejlődését. Ezen a meleg tavaszt követő átlagosnál jóval hidegebb és csapadékosabb kora nyári időjárás sem tudott változtatni, nem fogta vissza a szőlő fejlődését, így a gazdák a szüreti időpontokat a szokásosnál hét-tíz nappal korábbra jósolják.

– Nagyon ki kell számolni a korai fajták utolsó növényvédelmi munkáit, hogy az adott növényvédő szer élelmezésügyi várakozási ideje leteljen a szüret kezdetéig. Sokat dolgoznak most a borászatokban a pince körül is, mert elkezdődött a gépek, hordók, tartályok szüreti felkészítése – mondta el Baloghné Király Mónika a Balatonfüred-szőlősi hegyközség elnöke. A szakember hozzátette, hogy a korai borszőlőfajták szépen zsendülnek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Csabagyöngye, bár nincs számottevő ültetvényfelület a Balatonfüred-szőlősi hegyközségben, már kellemesen édes, harmonikus savakkal, szép, telt szemekkel várja a szüretet. A következő szüretelhető fajta érettség alapján az Irsai Olivér lehet, kissé megelőzve az Ottonel muskotályt.

– Kóstolás alapján az Irsai Olivér szőlők aroma- és ízanyagai szépen fejlődnek, a cukorfok lassan kúszik felfelé. Várhatóan július utolsó hetében a hegyközségben elkezdik a szüretet a gazdák, és azután talán nem is lesz megállás, mert sorra jönnek a rozéalapanyagként termesztett kék szőlők. Amint a hegybíró kiadja az engedélyt a szüret megkezdésére, csattoghatnak a szüretelőollók – tette hozzá Baloghné Király Mónika.

Az elnök elmondta, hogy egyre több szőlészetben szüretelnek géppel, mert a kézi szüretelők kikopnak, vagy egyre messzebbről, egyre drágábban tudnak csak a gazdálkodók munkaerőt találni. A borászatokban most abban bíznak, hogy jelentősebb mennyiségű csapadék a szüreti időszakban már nem hullik, így jó minőségű, megfelelő mennyiségű szőlőt takaríthatnak be, és a 2018-as évjárat is kiváló minőségű borokat ad majd.

– Augusztus elején szüreteljük az Irsai Olivért, idén a szokásos mennyiség felét tudjuk betakarítani, ám az átlagosnál jobb minőséget ad a fajta, mondta érdeklődésünkre Horváth Csaba szőlész. A gazdálkodó Balatonvilágos határában mintegy másfél hektáron termeszti az illatos korai fajtát. A szakember elmondta, a szokásosnál idén két héttel előrébb tart a legtöbb szőlőfajta. Ennek az az oka, hogy a március eleji fagyok – amelyek megtizedelték az idei termést – után hamar kora nyáriasra fordult az időjárás. Bár a termés felét a március elsején mért mínusz 22 fok elvitte, a megmaradt szőlő szépen beérett a meleg időjárás és a megfelelő csapadékmennyiség mellett, magyarázza a szőlész. Hozzátette, az Irsai Olivért jellemzően 16–17-es mustfokkal szüretelik, a cukorfok mellett azonban figyelik már a savtartalmat is. Amint utóbbi csökken, elkezdik a szüretet. A hátralévő időben még zöldmunkákat – például csonkázást, a túlnőtt hajtások visszavágását – végzik el, hogy könnyű legyen szüretelni a szőlőt. A termést kézzel, várhatóan két nap alatt takarítják be, a gazdálkodónál a szüret a zenit szedésével folytatódik augusztus 20-a körül.