Folytatják a javításokat 77-es főúton

Sokak örömére Veszprém megyében, a 77-es út egy szakaszán a múlt héten friss aszfalt burkolat került az útra.

Biztonságosabb lett a szakasz, azonban még mindig maradtak kátyúk, és a padka is veszélyes, írta a Naplónak Olvasónk. Mi a hivatalos helyzet? – kérdeztük. A választ Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezető adta meg.

Eszerint jelenleg a 77-es főúton az 5-ös és 10-es kilométerszelvények között nagyfelületű javítással végeznek lokális javítási munkákat, a nagygépes, úgynevezett finisheres munkálatokat a héten folytatják. A továbbiakban pedig további kisebb beavatkozásokat is végeznek, illetve a padkalépcsőket is javítják. A kommunikációs osztályvezető hozzátette: az olvasó egy munkaközi, még be nem fejezett munkával kapcsolatosan írt. A jelenlegi – nem a teljes útpályát érintő – beavatkozásokat a minden évben előre meghatározott központi, állami költségvetési forrásokból végezik.