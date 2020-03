Tavaszi virágözön a veszprémi fólia alatt

Petúniák, muskátlik, szegfűk, sétányrózsák, díszcsalánok és még sok más közkedvelt egynyári cserepes és balkonvirág várja a veszprémi Ákos Virágkertészetben az árusítás megkezdését.

Az egynyári virágszezon most kezdődik, és bár a fóliában egész évben sok a munka, a jövedelem évente kétszer a virág árusításakor tavasszal és ősszel képződik. A tavaszi a nagyobb szezon, ilyenkor termeli meg a vállalkozás éves bevételének 70 százalékát.

– A mi kertészetünk a magyar viszonyok között közepes méretűnek számít, 1300 négyzetméter fűtött fólia alatt termeljük virágainkat. Ezeket a virágokat nem lehet külföldről behozni, mert nehezen szállíthatók. Nagy tömegűek, könnyen törnek és a hosszú út alatt tönkremennek. Ami normál esetben versenyképessé teszi ezt az ágazatot, most hátrány, hiszen a termelők sem tudnak könnyen átállni a házhozszállításra – mondja Komáromi Ákos, az Ákos Virágkertészet vezetője.

A családi vállalkozásban Komáromi Ákos feleségével, a szülők besegítésével és két alkalmazottal dolgoznak, ők már a negyedik generáció, akik mezőgazdasággal foglalkoznak. Ákos belenőtt a mezőgazdasági munkába, kertészmérnökként végzett, a hobbija is a virág, pedig nem könnyű szakmát választott. A munka a fóliában már januárban kezdődik, és a virág nem ismeri a hétvége és a szabadnap fogalmát. A földkeverés ebben a kertészetben már gépesített, minden fajnak egyedi keverék kell, minden kertésznek megvan a maga receptje. Ezt a cserép betöltése és a dugványozás, vagy magvetés követi. A munkák fóliasátranként haladnak, így lehet elérni, hogy értékesítéskor folyamatosan a virágzás elején álló növényeket lehessen kínálni.

– Egy átlagos évben április elsején kezdjük az árusítást, és május végéig vagyunk kint a virágokkal. Árulunk a nagybani piacon viszonteladóknak; a Házgyári úton és a Dózsa György úton kitelepülve közvetlenül a fogyasztóknak szoktunk értékesíteni. Ebben az új helyzetben még nem tudunk semmit. Reméljük, hogy mint az előző években most is kitelepülhetünk majd a helyeinkre. Kint, szabad téren vagyunk, és nyilván sokkal jobban figyelünk majd a higiéniai követelményekre és a társas érintkezés szabályaira – tette hozzá.

Komáromi Ákosék bizakodóak, és normál munkarendre készülnek, de ha mégis kieső időszak lenne, akkor a virágzást minőségromlás nélkül egy- két héttel tudják késleltetni. A fóliák erősebb szellőztetése, és a mérsékelt öntözés lassíthatja a virágzást, így az árusítási időszakot akár június végéig ki lehet tolni. Hisznek abban is, hogy szükség van munkájukra, mert a virágokkal közvetített szépség, a velük való foglalkozás, a hasznosan eltöltött idő másoknak is segít az egészségmegőrzésben.

– Hiszünk abban, hogy nem túlélni kell a dolgokat, hanem megélni. Örülni kell a mindennapok apró, jó dolgainak. Mi hirtelen nem tudunk átállni más értékesítési csatornára, hosszú távon, több év alatt felépítve nyilván működhet bármi, de kétségbeesetten kapkodva, jó biztos nem lesz belőle. Mi tíz év alatt, lépésenként jutottunk el idáig. Optimisták vagyunk, és látjuk hová szeretnénk eljutni. Szeretnénk majd létrehozni egy olyan bázist, ahol a vásárlás is élmény lehet, ahol a vevők a virágrengetegben sétálva átélhetik ugyanazt a feltöltődést, ami a virágokkal dolgozva nekünk is erőt ad a mindennapokhoz – fejezte be Komáromi Ákos.