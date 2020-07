Veszprémben is vásárolhatunk csomagolásmentesen

A legjobb hulladék az, ami nem is keletkezik. Már nem elég, ha különválogatjuk a szemetet, csökkenteni kell a mennyiségét.

Ebben segít a módszer, amit már nagyanyáink alkalmaztak és most mondhatni újra feltalálhatjuk: nem kell agyoncsomagolni a termékeket. Bár ezt a lehetőséget egyelőre kevés bolt biztosítja.

A legtöbb üzletben nem tiltják, hogy például a zöldségeket saját vászonzsákunkba tegyük. Magunkkal vihetjük saját bevásárlótáskánkat is, akkor nem kell újabb neylonból készültet venni. Kimondottan csomagolásmentes bolt azonban még kevés van, annak ellenére, hogy az elmúlt években szaporodott számuk. Veszprémben kettőt találtunk. A Zöldbolt tizenkét éve környezetbarát háztartási üzletként működik. Ökotermékeket kínál és van, amit náluk is csomagolásmentesen vehetünk meg. Beillettek választékába azok a folyékony tisztítószerek, amiket saját flakonjukba újratöltethetünk.

Ez a jogszabályi előírások miatt fontos, ugyanis vegyszert az üzletekben nem tehetnek bele ételtárolós edénybe, akkor se, ha azt a vevő viszi magával ezzel a céllal és ő kéri.

Zelenák Adrián, a Zöldbolt működtetője elmondta, hogy a folyékony tisztítószerek csomagolásai nagy térfogatúak, így jelentősen megnövelik a szemét mennyiségét, a hulladékszállításkor is problémát jelentenek emiatt. Ezért az e téren biztosított alternatív megoldásokkal sokat tehetünk környezetünkért. Az ökoüzletben többek között mosó- és mosogatószert is vehetünk kimérve, olyat is, ami akár szennyvíz újrahasznosításával készült. Az sem elhanyagolható, hogy a bolt zöldáramot használ, és a forgalmazott termékek kiválasztásakor többek között arra is figyelnek, hogy azok gyártásakor a hulladékok keletkezését elkerüljék. Elsősorban olyanok járnak ide, akik már váltani akarnak a zöld életmódra, környezettudatosabban élnek. Körükben népszerűek a csomagolásmentes tisztítószerek. Zel­nák Adriánnak meggyőződése, érdemes ezek kereskedelmével foglalkozniuk, mert van rá igény. Tapasztalata szerint egyre többekben tudatosul, hogy kevesebb hulladékból lesz újra alapanyag, mint amennyi keletkezik.

Szintén Veszprémben található a Feltöltő Pont nevű kereskedés, amelyben csak kimérve vásárolhatunk. Ráadásul természetes anyagokból álló élelmiszereket árul. Vezetője, Laczkó Boglárka elmondta, régóta áttért az ökoéletmódra, táplálkozási tanácsadással is foglalkozik. Munkája során ébredt rá, szükség lehet olyan boltra, ahol egy helyen szerezhetik be az egészségtudatosan élők az ennivalókat, a helyi termékeket.

– Nem régóta működik a Feltöltő Pont, decemberben nyílt meg. Tudom, lassú folyamat, míg sokaknak természetessé válik, hogy nem csak agyoncsomagolt árukat választhatnak. Többen már keresik a kimérve megvehetőeket. Akik pedig nem készülnek fel a vásárlásra otthonról hozott zsákokkal, üvegekkel, dobozokkal, azoknak papírzacskóban adom, amit kérnek. Az is fenntartható módon gyártott, hazai termék. Egyes flakonokra pedig betétdíjat számítok fel. Nálam kedvelik a vevők, hogy a tisztítószereseket újratölthetik – szögezte le Laczkó Boglárka és hozzátette: nem új, hanem régi módszer ez. Akik nem is alkalmazzák mindennap, azok közül is egyre többen igyekeznek odafigyelni rá, hajlanak, törekednek erre.

– Működni fog ez, csak meg kell szoknunk – állítja a boltvezető. Bizakodó, és ahhoz hasonlítja a jelenlegi helyzetet, amikor már csak pénzért adhattak a boltok nejlonzacskókat. Akkor az intézkedés hatására többen szereztek be tartósabb bevásárlószatyrokat, azt vásárláskor magukkal vitték. Most már vihetnénk magunkkal a boltokba saját tex­tilzsákokat, dunsztosüveget is és olyan műanyag dobozt, amit rendszeresen használunk, nem kell kidobnunk.