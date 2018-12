Célba értek a Főegyházmegyei Karitász angyalbatyui

A Veszprém Főegyházmegyei Karitász ünnepélyes karácsonyicsomag-átadójára várta – a Karitász-központba – csütörtökön délelőtt Szijártó László karitászigazgató azt a tíz rászoruló családot, akiknek az ünnepekre egy kis örömöt varázsoltak az arcukra, és szebbé tették a karácsonyt.

Szijártó László atya megnyitójában önkénteseik áldozatos munkájára világított rá, akik az egyházmegyében több, mint félezren vannak. Az egyik legnépszerűbb programjuk éppen a most aktuális Angyalbatyuk szétosztása elnevezésű esemény, amely mára országos jelentőségűvé vált.

Az ajándékcsomagokban elsősorban olyan ajándékok vannak a gyerekeknek, amelyeket gyerekek állítottak össze otthonaikban – emelte ki a karitász igazgató, aki beszélt az óév segélyprogramjairól is, amelyben 1905 fő kapott segítséget, összesen 10 666 336 forint értékben.

Szijártó László részletezte is 2018 segítségeit: nehéz lenne egyenként kiemelni mindent, ám például tűzifa támogatásban tizenhárom család részesült, közel fél millió forint értékben. Jelentős – több, millió forintos – támogatásban részesült sok száz család például bébiétel, pelenka, lakhatási program, vagy éppen az iskola kezdési támogatás keretében. Kiderült az is, hogy az Angyalbatyu akciójuk – ami négy esztendeje indult cipősdoboz gyűjtésként – keretében a Főegyházmegyében 2000 darab karácsonyi csomagot osztanak, osztottak szét, hiszen a kárpátaljai szegény gyerekeknek is juttattak adományokat.

Örömteli hír az is, hogy négy, a megyében élő mozgássérült honfitársunk 1-1 darab elektromos Mopedet vehet (vehetett) át a Veszprém Főegyházmegyei Karitásztól.

