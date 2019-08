Feltárulnak az Essegvár titkai

Egy pályázat szolgált alapjául az Essegvárban augusztusban megszervezett feltárási munkálatoknak, amelyekhez a bándi önkormányzat 30 százalékos önrészt biztosított.

A tíz régészhallgató mellett sokat számított a tíz önkéntes segítsége is.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem régészhallgatói és a hozzájuk csatlakozó önkéntesek a tavalyi kutatómunkát folytatták az Essegvárban. A kéthetes régésztábor során részben a 2018-as szelvények mélyítésével folytatódott a kutatás, illetve új szelvényeket is nyitottak.

Meglepetés volt a régészek számára, hogy találtak egy nagyon szépen megmaradt kemencét a vár északi részén.

A valószínűleg XV. századi kemencét huzamosabb ideig használhatták és többször megújították. Ugyancsak az északi oldalon folytatódott a temető feltárása is, ahol egyre jobban kirajzolódik a falusias közösség temetkezési helye, amelynek érdekessége, hogy döntően továbbra is gyereksírokra bukkantak a feltárás során. A déli, délnyugati részen a várat kettészelő árok és az azt kísérő fal magasságában folytak az ásatások, melyeknek köszönhetően a fal síkját és annak korát is jobban megismerték. Ezen a szakaszon is találtak kemencét, változatos építőanyagokat, fém-, kerámia- és üvegtárgyakat.

A leletek egyik kifejezetten látványos darabja az a talán XIII–XIV. századi bronzgyűrű, amelyen egy lovat ábrázoltak. Előkerült egy mívesen megmunkált, nemesi rangot is tükröző sarkantyú, és szép számmal pénzérmék is, melyek közül a legkorábbiak a XII. század második feléből, a későbbiek a XV. századból származtathatók, köztük Zsigmond, Nagy Lajos és Mátyás korabeli pénzérmékkel.

Az idei nyáron feltárt egyik falszakasz a tervek szerint egy féltetőfedést kap majd, amely megvédi az időjárás viszontagságaitól, ugyanakkor láthatóvá teszi azt az idelátogatók számára. A másik falszakaszt, amely további feltárásra vár, ideiglenesen betemetik, és a tervek szerint a következő években is folytatják a kutatását.

Nagy Szabolcs Balázs régész, az ELTE Régészettudományi Intézetének egyetemi tanársegédje elmondta: a tavalyi feltárás során, illetve a korábbi években előkerült fémanyag restaurálása befejeződött és nagyon szép eredményeket hozott. Az ásatásokat végzők beszámoltak már egy-egy rövidebb tanulmánnyal különböző tudományos fórumokon az essegvári feltárásaikról, amit szeretnének tovább folytatni a mostani kutatási eredmények feldolgozása után is.