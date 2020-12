Felújították a magyargencsi hivatalt és az orvosi rendelőt

A Magyar Falu Program keretében megújult a magyargencsi polgármesteri hivatal épülete, valamint korszerű fogorvosi rendelővel és orvosi eszközökkel gyarapodott a település.

Boros Tamás, Magyargencs polgármestere köszöntőjében kiemelte, a Magyar Falu Programban az elmúlt két évben változatos tárgykörökben jelentős összegekre pályázhattak a falvak. Mint mondta, 2019-ben pozitív elbírálásban részesült a fogorvosi rendelő felújítására benyújtott pályázatuk, mellyel közel 30 millió forintot nyert az önkormányzat. Ebből az összegből elvégezték az épület teljes külső és belső felújítását, a hőszigetelést, a nyílászárók és a tetőhéjazat cseréjét, valamint járdaépítés és akadálymentesítés is a projekt részét képezte. A megújult épület műszaki átadása ezen a héten történt meg, rövidesen pedig a helyére kerül az új bútorzat is. A beruházást kiegészíti az idén elnyert pályázat, mely hárommillió forint értékben teszi lehetővé orvosi eszközök beszerzését.

– A rendelőben a körzethez tartozó települések számára biztosítunk fogorvosi ellátást, valamint a körzeti védőnői szolgálat központi rendelője is itt kap helyet – hangsúlyozta Boros Tamás. Elmondta, a polgármesteri hivatal épületének megújítására ugyancsak tavaly nyertek támogatást, közel 12 millió forintot. Így megvalósult egy napelemrendszer kiépítése, amely várhatóan fedezi majd az épület teljes villamosenergia-szükségletét. Ezzel párhuzamosan villámvédelmi rendszert is kiépítettek, illetve légkondicionálóval látták el az épületet.

A polgármester szólt a közeljövőben induló beruházásokról is, melyekre szintén a Magyar Falu Program révén kaptak támogatást. Mintegy ötmillió forintból elvégzik egy romos épület bontását és a helyén többfunkciós teret alakítanak ki. Emellett közel 39 millió forintot fordítanak a jövő évben óvodafelújításra.

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő kifejtette, a Magyar Falu Programban 2019-ben orvosi rendelőre 389 önkormányzat pályázott, ebből 190 nyert. Orvosi eszközre 839 önkormányzat nyújtott be pályázatot és 783 részesült pozitív elbírálásban. Polgármesteri hivatal felújítására 457 önkormányzat pályázott és 376 nyert.