Karriernapot szerveztek a balatonfüredi Lóczy gimnáziumban

Tavaly rendeztük meg először a pályaorientációs napot, ugyanis a 2017/2018-as tanévtől törvény írja elő, hogy évente egy tanítás nélküli munkanapot erre a célra kell szánni – tudtuk meg Csapó András igazgatóhelyettestől. Mint elmondta, más iskolákban az osztályfőnökre bízzák ezt a feladatot, de a balatonfüredi gimnáziumban alapvetőnek tartják, hogy minden diák a lehető legszélesebb tájékoztatást kapja a felsőoktatási intézmények képzéseiről, illetve a továbbtanulásról. Emellett – mint megjegyezte – arra is kiemelt hangsúlyt helyeznek, hogy egy-egy érdekes szakmát bemutassanak a fiataloknak. – Azt is nagyon fontosnak tekintjük, hogy már a kilencedikes diákok is tájékozódhassanak az egyetemi képzésekről, hiszen nem árt időben elkezdeni karrierjük irányvonalain gondolkodni. A pályaorientációs napon összesen 27 előadást hallgathattak meg a pályaválasztás előtt álló fiatalok. A legjelentősebb magyarországi egyetemek bemutatkozása mellett külföldi továbbtanulási lehetőségekről, közösségi szolgálati helyekről, valamint a média világáról, a mentősök életéről, hipnoterapeuták hétköznapjairól, az erdészek tevékenységéről is tájékozódhattak. Néhány egyetem szakmai előadással is érkezett: a multicégek világáról, minőségbiztosításról, robotokról és villamosmérnökökről hallhattak és láthattak a diákok látványos bemutatókat, illetve kémiai és mérnöki kísérleteket. A nap érdekességét adta, hogy mások mellett az egykori diákok karriertanácsokat adtak, az alsóbb osztályosoknak pedig pszichológiai, illetve pályaválasztási teszt is rendelkezésükre állt. – Diákjaink körében népszerű ez a rendezvény, hiszen gyakorlatilag egy kisebb Educatio kiállítást szervezünk itt, helyben, ahol az előadások mellett standokkal is megjelennek az egyetemek, ezzel lehetőséget biztosítva a személyes tájékozódásra – összegezte a nap jelentőségét az igazgatóhelyettes.