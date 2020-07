Látványosan halad a honvédség logisztikai központjának építkezése

Már állnak a falai annak a húszezer négyzetméteres logisztikai központnak a szentkirályszabadjai repülőtér szomszédságában, melyet a Honvédelmi Minisztérium megbízásából a honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként, zöldmezős beruházásként épít meg a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.

Tavaly október elején ünnepélyes keretek között helyezte el többekkel együtt Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség új, Központi Logisztikai és Kiképző Bázisának alapkövét, most pedig az üres mező helyett egy hatalmas raktárépület és több kiszolgáló épület is magasodik az egykori szentkirályszabadjai repülőtér főkapujával szemközti hat hektáros területen.

Az építkezés folyamatosan zajlik, nem is csoda, hiszen a több mint tízmilliárd forint értékű beruházásnak 2021 második felére el kell készülnie, hogy aztán a 10 méteres tiszta belmagasságú, magas tárolású raktárépületben, a Magyar Honvédség 23 ezer raklapnyi és 18 ezer tonnányi hadfelszerelési anyagát tárolhassa, egy modern raktárirányító rendszer segítségével.

Az alapkőletételen Benkő Tibor honvédelmi miniszter sajtóérdeklődésre reagálva beszélt a szomszédos egykori katonai repülőtér, logisztikai központhoz köthető hasznosításáról is. Akkor úgy fogalmazott: Közel vagyunk a központi gyakorló és lőtérparancsnoksághoz, tehát nyilván innen a gyakorlatok kiszolgálását is végre kell tudnunk hajtani, de egy műveleti alkalmazás esetén annak a feltételeit is meg kell teremteni, hogy az itt tárolt és készletképzésben lévő anyagokat minél gyorsabban, minél hatékonyabban tudjuk kiszállítani az alkalmazási területre vagy a katonai szervezetekhez. Ez történhet szárazföldön, közúton, de történhet légi utakon is, tehát a szállítóhelikopterek bevonásával. Majd ennek tükrében fogjuk eldönteni, hogy milyen lehetőségeink vannak.

Összességében, tehát ha elkészül az új Központi Logisztikai és Kiképző Bázis még nagyobb katonai mozgásra számíthatnak a környéken élők és várható, hogy a későbbiek során akár ismét katonai repülőeszközöktől lesz hangos a légtér. Mindehhez persze egy rossz szavunk sem lehet, hiszen a Magyar Honvédség mindenkor az ország és a magyar emberek biztonságáért végzi feladatait.