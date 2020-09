Leendő állatmenhelyet támogatnak a veszprémi futsalosok

Egy jövőbeli állatmenhely és adományozás apropóján találkoztak szerdán este az 1. Futsal Club Veszprém csapatának tagjai, ahol az ultrák képviselői is ott voltak mások mellett.

Rajki Tamás, a klub ügyvezetője arról beszélt a jövőbeli menhely területén – amely Veszprém nyugati határán lelhető fel -, hogy a csapat ultrái az elmúlt években csatlakoztak az országos Szurkolók az állatkínzás ellen mozgalomhoz, s ennek kapcsán döntöttek úgy, hogy egyesületük is felemeli a szavát az állatkínzás ellen. A veszprémi futsalosok nem csak szavakban, hanem tettekben is tettek, ezért két beteg kutya kezelésének egyhavi költségeit vállalták át.

Böröczky Veronikától, az Állatvédő Egyesület Veszprém elnökétől megtudtuk, hogy a pandémia időszakában bármilyen mértékű támogatást megköszönnek. Kiemelte: egyesületük nagy figyelmet fordít a gyógyszeres ellátásra szoruló állatokra. Ehhez csatlakoztak most a futsalosok, hiszen egy Cushing-szindrómás és egy epilepsziás kutyus szeptemberi gyógyszeres kezelésének költségeit állják. Kiderült az is, hogy amikor tehetik, a helyszínen szurkolnak a futsalosok meccsein.

Természetesen ott volt a leendő menhely területén tartott eseményen az Otthont az Állatoknak Alapítvány elnöke, Sigmond István is, akitől megtudtuk: közel harminc éve gyűjtenek arra, hogy a veszprémi gyepmesteri telepről mentett állatok végre méltó helyre költözhessenek. Ha minden jól alakul, 2021 nyarán kerülhet erre sor. Az elnök elmondta azt is, alapítványuk most jutott el oda, hogy a terület 2009-es földhasználati jogának megszerzését követően az építési engedélyekre várhatnak. Terveik szerint a félhektáros területen az ötven kennel mellett egy kiszolgálóegység is épül majd.

Hock Viktor a Veszprém Ultras képviseletében az 1. FC Veszprém jó startját emelte ki, hiszen a csapat 5-2-es győzelemmel rajtolt az elit idei pontvadászatában. Bíznak benne, hogy a csapattal közösen térhetnek majd vissza a dobogóra.