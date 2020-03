Otthon is menni fog a tanulás: A Báthory-iskola tanítónője szerint összefogott a pedagógus közösség

Nagy kihívás elé állítja a kialakult helyzet a szülőket, a tanárokat és a diákokat egyaránt. Bányai Melinda a Báthory-iskola tanítónője, három kis- iskolás gyerek édesanyja, és maga is egyetemista.

– Amióta ez kiderült, a kollégákkal folyamatosan online élünk, állandóan azt keressük, hogy tudnánk a helyzetet megoldani. Rengeteg lehetőség létezik, volt, aki eddig is használta ezeket, másoknak sok újdonság lesz, de most mindenki rákényszerül majd a használatukra. Nekem elsős osztályom van, és az a legnagyobb félelmem, hogy az írott betűk tanítását, a kapcsolást vagy a másolást nehéz lesz így átadni. Ezek a pici gyerekek még nem állnak azon a szinten, hogy ezt önállóan tudják végezni. Az olvasásgyakorlást, a szövegértést valahogy vissza tudom mérni, de például matematikában a bontások tanításához is nagyobb segítség kell – mondta el Bányai Melinda.

A tanítónő szerint a legtöbb szülő legnagyobb gondja most az, hogy hova tegye a felügyeletet igénylő gyerekét. Korábban sok családban a nagyszülő segített, de ez a lehetőség most kiesett. Szerveződnek szülői csoportok, melyekben az otthon tartózkodó szülő a sajátja mellé még 2-3 ismerős gyereket felvállal. Fontos, hogy az iskolába járás nélküli hétköznapok ne céltalan kütyünyomogatással teljenek.

– Az én kamasz fiam is a telefonnal a kezében jön-megy egész nap, és most valahogy rá kell venni, hogy a tanulásra használja az okoseszközét. A gyerekek nagy része hiába rendelkezik a megfelelő eszközzel, eddig tanulásra nem nagyon használta, most muszáj lesz felfedezniük, hogy erre is képes az okoskészülékük. Meg kell próbálnunk tartani a napirendet is: fel kell kelni, felöltözni, meg kell nyitni a felületeket, el kell olvasni, el kell végezni a kért feladatokat, és reagálni rájuk – tette hozzá.

Azt is hangsúlyozta, hogy a szülőknek a gyerekek testi fárasztásán is dolgozni kell.

– Aki már volt összezárva három-négy-öt gyerekkel, az tudja, hogy fél órán belül lebontják a házat. Akinek kertes háza van, annak könnyebb, mert megoldja a mozgást az udvaron, de sokan lakunk lakásban, nekünk ez nem jöhet szóba. Muszáj kimenni velük, nyilván nem kell több tíz embernek összegyűlni, de biciklizni, kutyát sétáltatni kell, mert a gyerekeknek nagy a mozgásigényük. A saját gyerekeim a barátoktól való távollétet nehezményezik. A diákok szempontjából az iskolában a barátok a legfontosabbak. A nagyoknak ott van az online tér, ahol üzengetnek egymásnak, de a kicsiknél ez még nem működik – fejezte be Bányai Melinda.

Sok olyan család van, ahol az okoseszközök használatát eddig korlátozták, sok gyereknek egyáltalán nincs tanulásra alkalmas készüléke. Családonként egyet kell szerezni, ha több gyerek van, ezt be kell osztani. Meg kell tanulni majd az új felületek használatát, az első egy-két nap biztosan ezzel fog telni.

Bányai Melinda mindenesetre bizakodó: napok óta rengeteg linket, online felületet, feladatot, ötletet oszt meg a tanári közösség egymással. Péntek este óta hatalmas virtuá­lis közösség jött létre, összefogás és segítségnyújtás a jellemző. Mint mondja: ez van, el kell fogadni, és csinálni kell, a lehető legjobban.