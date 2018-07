Szeszélyes időben is kedvelt célpont a Balaton

Az idei nyáron eddig az időjárás alakította a strandszezont a Balaton-parton.

Szívesen töltik az időt a családok a strandon

Június elején még az iskola miatt voltak kevesen, amikor pedig végre befejeződött a tanítás, a nyaraló családok helyett a borongós, szeles, esős idő érkezett meg. Júliusban is változékony az időjárás és emiatt egyelőre még hétvégén sem okozott gondot, hogy helyet találjon magának az ember, ha egy kis vízparti sziesztára vágyott. A változékony időjárás ellenére mégis szívesen töltik az időt a családok a strandon.

Bognár Zsuzsanna, aki Budapestről érkezett elmeséli, hogy 40 éve van itt nyaralójuk, amelyet még a nagyszülők építettek. Az egész család nagy szerelme Alsóörs, ahova, ha tehetik, nyáron minden hétvégén ellátogatnak, sőt, ha a munka megengedi, még hétköznap is szívesen maradnak. A nyaraló csapatot két gyerkőc és a nagymama alkotja, akikhez hétvégén az apuka is csatlakozik. – Amikor lekanyarodunk a 89-es kilométerkőnél Alsóörs felé, onnantól kezdve nekünk az már egy kikapcsolódás – meséli az anyuka. Kiderül az is, hogy a strandolás mellett szívesen vitorláznak Almádiban, és korábban volt egy horgászcsónakjuk is, akkor még kevesebbet jártak a strandra. Nagyon kedvelik a Paloznak, Csopak, Lovas alkotta riviérarészt, ahol biciklizni szoktak. Zsuzsanna, mivel szereti a klasszikus zenét, a kulturális programok közül kiemeli a tavalyi „Klassz a parton” rendezvényt, amelyet nagy örömmel fogadott. A Varázsfuvola című előadás újszerű élményt nyújtott az almádi strandon a gyerekeknek is. A balatoni árakkal kapcsolatban elmondja, hogy nem tűnnek drágábbnak, mint a fővárosban bármilyen szolgáltatás. A környék egyre kulturáltabb, egyre színesebbek a programok, a strandok pedig kifogástalanok. – Mindenki megtalálhatja a Balatonon az ízlésének megfelelő szórakozást és még pihenni is lehet, mert az északi partnak ez a része még egy viszonylag csendes és nyugodt környék – vélekedik. Számára a hétvégi autózás sem jelent gondot a főváros és a Balaton között, mert ha sokan vannak az úton, akkor nem másfél, hanem legfeljebb két óra alatt érnek haza.

Ökölvívó a parton

Erdei Zsolt, profi világbajnok ökölvívónk egy barátját látogatta meg Alsóörsön a hétvégén. Mivel két kisgyermeke van, ezért a strandot is felkereste, ott beszélgettünk. Kiderült, hogy az egyébként Fóton élő „Madár”-nak Füreden is van egy kis lakása, ahová nyáron leköltözik a családdal, és ha a munkája engedi, akkor sok időt tölt a Balaton-parton. Feleségével, Rékával egyszerre nem tudnak kikapcsolódni ilyenkor a két kicsi miatt. Próbálnak minél több élményt nyújtani nekik, így aztán a közös beszélgetésekre már csak este tíz után marad lehetőség, amikor az apróságok kidőltek.

– Számunkra ez nem annyira nyaralás, inkább a gyerekeknek az. De mi örülünk, ha ők jól érzik magukat. Minden szülő tudja, hogy a gyerekek körül forog a világ és ott kell lenni 100 százalékosan, egy pillanatra sem hagyhatod őket magukra. Amikor a Kisfaludy strandon voltunk, úgy tűnt el a gyerek egy pillanat alatt a tömegben, hogy egy másodpercre nem figyeltünk csak oda. Ezért aztán a kisebb strandokat szeretjük. A kedvenc strandunkat teljesen átformálták Tihanyban, így oda nem járunk pillanatnyilag, de nagyon szeretjük Sajkodot és az örvényesi strandot – meséli. Természetesen szóba kerül a munka is. Az egykori világbajnokot 2017 áprilisában választották meg a Magyar Ökölvívó-szakszövetség elnökének. Nincs könnyű helyzetben, hiszen nemcsak magára kell összpontosítania, mint korábban sportolóként, hanem az egész ország ökölvívását kell kézben tartania és átlátnia. – Ifjúsági világbajnokságot rendezünk augusztus 21 és 31 között. A megelőző munkálatok zajlanak, emiatt jövő héten ki kell mennem Abu Dhabiba, ahol egy végrehajtó bizottsági ülés lesz. Ott be kell számolni a világbajnokság jelenlegi felkészültségi állapotáról. Jövök-megyek, mint pók a falon, ami elég megerőltető, de remélem, hogy a sportágamnak sokat tudok adni – mondja búcsúzóul, majd kicsit később látom, hogy többen is megállítják, hogy közös fotót készíthessenek vele.