Több településen tavasz helyett nyárra tolódott a lomtalanítás

Megyeszerte lomtalanításokat végeznek a hulladékgazdálkodási szolgáltatók. Igaz, van olyan település, amelyik már korábban megtisztult a feleslegessé vált kacatoktól, haszontalan tárgyaktól.

Zircen a kihelyezett lomokat a város egész területén június 13-án és 14-én várja a helyi önkormányzat, amelyeket másnap, folyamatosan szállítanak majd el.

A zirci önkormányzat azt is közölte a Naplóval, hogy a helyiek mely hulladéktípusokat ne helyezzék ki, mert nem fogják elszállítani. Így például kerti hulladék, nyesedék (zöld hulladék), állati tetem, trágya, valamint bontásból származó autóalkatrész biztosan a kapu előtt marad. Emellett nem érdemes próbálkozni Zircen építési törmelékkel, használt gumiabronccsal, akkumulátorral, neoncsővel, hullámpalával, gyógyszerrel vagy fáradt olajjal csakúgy, mint elektronikai és villamos hulladékkal.

Idén a járványhelyzet miatt, a lakossággal való személyes találkozások minimalizálása érdekében a szokásos öt helyett három hónapon át, júliusban, augusztusban és szeptemberben elérhető a házhoz menő lomtalanítás Veszprémben, tájékoztatott Czaun János, a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (VHK) ügyvezetője. A szolgáltatás előzetes bejelentés és időpont-egyeztetés után történik. Az igény a szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszámán bejelenthető, ahol egyeztethető a hulladék típusa, mennyisége és az elszállítási időpontja is.

Fontos, hogy a lom tulajdonosának vagy képviselőjének jelen kell lennie a hulladék átvételekor, hívta fel a figyelmet az ügyvezető, aki megjegyezte, a lomok elszállítása kommunális szerződéssel rendelkező lakott ingatlantól történik, egyéb területekről nem áll módjukban a lom begyűjtése.

Tavaly a házhoz menő lomtalanítás lehetősége és kényelme ellenére a hulladékudvarba közel ötször annyi lomot hozott be a lakosság, mint a lomtalanítás során összegyűjtött mennyiség volt, emelte ki Czaun János. A házhoz menő lomtalanításra június második felétől lehet időpontot egyeztetni a szolgáltatóval.

Tapolcán az elmaradt tavaszi lomtalanítást a tervek szerint szeptember végén, október elején végzik. Nemesvámoson viszont már túl vannak az idei lomtalanításon. Miután a kormány lazított a járványhelyzet miatti korlátozásokon, így a május 15-ei hétvégén megtartották a sokak által várt lomtalanítást. Az önkormányzat előzetesen szórólapokkal készítette fel a lakosságot a háromnapos akcióval kapcsolatos tudnivalókra. Az idei évben annyi változás történt, hogy egyszerre csak egy autót engedtek be a bekerített átvevőhelyre, maszkot kellett viselniük az érkezőknek, és újdonságként az önkormányzat munkatársai átnézték a behozott lomokat.

– Nekünk a szolgáltató előírja, hogy milyen lomokat fogadhatunk be. Évek óta probléma, hogy sokan nem olvassák el a kiküldött tájékoztatót, és olyan dolgokat is elhoznak a lomtalanításra, amiket hétköznap is elhelyezhetnének a szeméttároló edényekben. Ha valaki ilyennel érkezett, akkor lehetősége volt arra, hogy a VKSZ Zrt. által biztosított szemeteszsákot igényeljen, és abban itt hagyhatta a kisebb méretű, kidobásra szánt holmikat.

Az emberek többsége örült ennek a lehetőségnek, és így mindenki jól járt, mert a hulladékszállítás díja is ki lesz fizetve, és a lomok sem kerültek ki az erdő szélére – fogalmazott a Naplónak nyilatkozva Sövényházi Balázs polgármester, aki szerint sikeres volt az akció, amelynek során a nagyobb lomok leadása mellett 525 szemeteszsákot is igényeltek a vámosiak.