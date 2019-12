Tragédia a családban: összefogott Balatonfüred

Adományt adott át Molnár Jánosnak, a két kisgyermekes, Balatonarácson élő édesapának Hári Lenke és Holczer András alpolgármester a közelmúltban. A család nehéz helyzetére a védőnő hívta fel a nyilvánosság figyelmét.

– Egy emberként fogtak össze a jóérzésű, segítő szándékú emberek egy nehéz helyzetben levő édesapáért és kisgyermekeiért – fogalmazott az adomány átadásakor Holczer András a polgármesteri hivatalban.

Az alpolgármester elmondta, gyűjtötték az adományokat egy templomi kóruskoncerten, segített az önkormányzat és a képviselők is. Nemrég gyűjtést szerveztek a családért a karácsonyi évzárón is, amire a város meghatározó személyiségeit hívták meg. Holczer András kiemelte, továbbra is figyelemmel kísérik Molnár Jánosék sorsát.

Az előzményekről elhangzott: a családban 2017. végén egy kisfiú született, majd egy év múlva a 35 éves édesanya újra gyermeket várt. Várandóssága 18. hetében rosszindulatú, agresszív daganat alakult ki nála, és elutasított minden olyan kezelést, ami gyermekét veszélyeztette. Lábát június elején amputálták, majd a 28. hétre, császármetszéssel megszületett a kislányuk.

Az édesanyára kemoterápia és újabb műtét várt, mivel a tüdejében lévő áttét miatt nehezen lélegzett, majd nyár végén elhunyt. Az édesapa egyedül maradt a 20 hónapos gyerekkel és a két hónapos koraszülöttel. A nagyszülők távol élnek, így emiatt sem tudnak segíteni a családnak.