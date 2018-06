Vízbiztonság: őszig huszonhárman lelték halálukat a Balatonban

Mentőöv néven új balatoni vízbiztonsági programot dolgoztak ki illetékesek, amit idén öt település strandjain tesztelnek, közölte megkeresésünkre Jamrik Péter, a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) közbiztonsági tanácsának elnöke.

A programról vízbiztonsági fórumon beszéltek az illetékesek a minap, Siófokon. Jamrik Péter, a BFT közbiztonsági tanácsának elnöke kiemelte, tavaly lényegesen több súlyos baleset történt a Balatonon, mint a korábbi években, őszig huszonhárman lelték halálukat a Balatonban. Mint mondta, emiatt döntöttek úgy, hogy elemzik a történteket, és a balatoni vízi rendészet ötletére, a vízi mentők mentorságával új vízbiztonsági programot dolgoznak ki.

A munkába katasztrófavédelmi, meteorológus és infokommunikációs szakember is bekapcsolódott. Jamrik Péter kiemelte, Európában egyedülálló a Balaton hatszáz négyzetkilométeres vízfelületének biztonsági rendszere, de a növekvő vendégszám, illetve az, hogy évente hárommillió ember fordul meg a tónál, a szélsőségesebb időjárás és a vízi balesetek száma újabb lépésekre ösztönözte a program kidolgozóit. -A tó 235 kilométeres partszakaszán csaknem kétszáz fürdőhely 776 strandlejáróján özönlenek vízbe az emberek egy nyári napon. Emellett 104 kikötő és 17 ezer vízi jármű biztonságát is garantálni kell, fogalmazott az elnök. Jamrik Péter aláhúzta, tavaly, a Balatonon történt halálesetek részben egészségügyi okokból, így például idős, beteg embereknél rosszullét miatt történtek, másfelől tájékozatlanság vezetett a tragédiákhoz. Az emberek ugyanis nem ismerték a vizet, a meder adottságait, nem vették figyelembe, hogy minden strandon más és más a meder mélyülése.

Mindemellett a tragédiáknál tetten érhető a felelőtlenség is, így például a vízi bicikliről történő leugrás felhevült testtel, valamilyen szer hatása alatt, illetve az úszástudás hiánya. Jamrik Péter beszélt arról is, hogy egymilliárd forintnyi uniós forrás áll rendelkezésre a balatoni katasztrófavédelmi rendszerek, például a viharjelzés korszerűsítésére 2020-ig. A horgászok a teljes horgászszezon alatt szeretnék a viharjelző rendszer működését, akik időjárási információkhoz több ingyenes telefonos applikációval is hozzájuthatnak.

Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke megkeresésünkre kiemelte, fel kell hívni az emberek figyelmét arra, hogy mire figyeljenek, ha vízbe mennek. A Mentőöv program keretében a vízi mentők már megkezdték az óvodások, valamint a kisiskolás és sportoló, vitorlázó gyermekek oktatását a vizek veszélyeiről, a helyes viselkedési szabályokról, illetve arról, hogyan lehet elkerülni a vízi balesetek.

– A Menőöv programot idén Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Balatonfenyves és Révfülöp strandjain tesztelik, fogalmazott Horváth László, a Balatoni Vízi rendészeti Rendőrkapitányság vezetője. Elmondta, táblákat helyeznek el a strandok bejáratainál például a mederviszonyokról, mindemellett mentőeszközt, mentőmellényeket adnak a kölcsönzőknek. Az említett strandokra visznek szóróanyagokat, és vízbiztonsággal kapcsolatos bemutatókat, tájékoztatókat is szerveznek. A BFT fórumán elhangzott, a Mentőöv program idei tesztjére 23,5 millió forint áll rendelkezésre.