Eredményes faátültetést követően véget ért a tereprendezés és megkezdődött a Magyar Zene Háza építése az egykori Hungexpo-irodaházak helyén, a Liget Budapest projekt keretében.

A területen egy (földlabdával együtt) 75 tonnás fát csaknem kétéves előkészítés után ültettek át, a 19 méter magas kőris jól érzi magát a Városligeten belüli új helyén – mondta el az építkezés csütörtöki sajtóbejárásán az eddigi városligeti faátültetéseket végző német Opitz GmbH. kizárólagos magyarországi partnereként működő Galapagos Zoo Service Kft. ügyvezetője.

Kóródy Olivér emlékeztetett arra, hogy nem először hajtottak végre sikeres faátültetéseket a Liget Budapest projekt keretében: eddig 33 fa lelt új otthonra a Városligeten belül, a Fővárosi Állat- és Növénykert bővítése során pedig csaknem félszáz fát mozgattak meg. Mint hangsúlyozta, különös gondot fordítanak az átültetett fák utógondozására is, a gyökérnövekedést például egy különleges algás készítménnyel serkentik, és a növényeket kordonnal védik. Nemcsak az átültetett fák élveznek azonban figyelmet, a szakemberek a beruházás helyszínén maradó egyedekre is figyelnek: ezek a fák védőkalodát is kapnak az építkezés idejére – számolt be Kóródy Olivér.

Sághi Attila, a Városliget Zrt. vezérigazgató-helyettese kiemelte: a Liget Budapest projekt alapvetése, hogy az intézményfejlesztési munkálatok miatt egészséges, értékes fát nem vágnak ki a Városligetben.

A most sikeresen átültetetett kőris költöztetésére azért volt szükség, mert a területen már zajlik a Magyar Zene Háza építkezése. A helyszín évtizedekig elkerítve, rozsdaövezetként állt a Városliget szívében, az egykori Hungexpo romos épületei foglalták el. A projektnek köszönhetően ezeket az épületeket már elbontották, helyükön pedig felépül a Magyar Zene Háza, míg a környező felszabadult területet teljesen parkosítják, így az átültetett kőris is egy teljes egészében megújult, megszépült parkrész dísze lesz – közölte.

Mint hozzáfűzte, a tereprendezés után a mélyépítéssel kezdődik meg a Fudzsimoto Szu japán sztárépítész által tervezett Magyar Zene Háza kivitelezése. Az épület a beruházás miatt most elkerített terület kevesebb mint negyedét, nettó 2300 négyzetmétert foglal majd el – jegyezte meg.

A projekt eredményeként nemcsak egy ikonikus épülettel, hanem egy gyönyörűen megújult, több ezer négyzetméteres új parkrésszel is gazdagodik a Városliget 2020-ra – mondta el Sághi Attila.

A városligeti faátültetésekről készült kisfilmet itt tudja megtekinteni:

Borítókép: A Városligetbe tervezett Magyar Zene Házának zenepedagógiai tere a Városliget Zrt. által közreadott látványterven

MTI Fotó: Városliget Zrt.

