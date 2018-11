12 fal kiállítás: Újjáéledt a rég magára hagyott zeneiskola Veszprémben- videó

View this post on Instagram

Ugye milyen menő a 12 fal 🤩? Ezt a videót egy látogatónk készítette 👏👏👏! Nézzétek meg ti is a következő tárlatvezetés időpontjában. Részletek a facebookunkon. / It is really cool, isn't it? This video was made by a wisitor of the 12 Wall exhibition Veszprém 👏👏👏! #2023veszprem #12walls #12fal #veszprem #europeancapitalofculture #candidatecity2023