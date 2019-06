A Múzeumok Éjszakája babáját köszöntötték Veszprémben

A szombaton tartott Múzeumok Éjszakája / Galériák Éjjele programban résztvevő intézmények a hagyományokhoz híven köszöntötték az ezen az éjjelen született csöppséget.

A Laczkó Dezső Múzeum igazgatója, S. Perémi Ágota, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese, Schreiber Márta, valamint a Művészetek Háza képviseletében Némethné Pajer Orsolya köszöntötték a Múzeumok Éjszakáján született Veszprém megyei babát.

– A három intézmény, a múzeum, a könyvtár és a Művészetek Háza most már hagyományteremtő módon a Múzeumok Éjszakája utáni első munkanapon köszönti azokat a babákat, akik a Múzeumok Éjszakáján születnek. Természetesen azon túl, hogy örülünk a jövetelének, az a szándékunk, hogy ne felejtsék majd el, amikor már kicsivel nagyobb lesz a baba, hogy eljöjjenek majd a múzeumba, a Művészetek Házába és a könyvtárba – mondta el S. Perémi Ágota.

Az intézmények képviselői ajándékokkal is készültek a pici babának és a szüleiknek is. A Laczkó Dezső Múzeum ajándékcsomagjában helyet kapott egy plüssből készült kavicsfogú álteknős, aminek az eredeti fosszíliáját Laczkó Dezső találta meg. Hajdu Franciska a múzeum munkatársa egyedi V betűs (mint Veszprém) rugdalózót készített Lénának, valamint kapott még bögrét, kitűzőt és egy bronz kori csörgőt is.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár mondókás gyűjteményt, babaolvasó füzetet, és a könyvtárhoz kapcsolódó apróságokat ajándékoztak a babának, és egy kis édességet a szülőknek. A Művészetek Háza az újdonsült szülőknek készült ajándékkal, az intézmény saját kiadványaiból összeállított válogatást adott át a babaköszöntőn.

Léna a veszprémi Cholnoky Ferenc Kórházban látta meg a napvilágot szombaton háromezer-ötszázötven grammal 16 óra 36 perckor ötvenöt centiméterrel. Az újdonsült édesanya, Mészáros Mariann a Napló kérdésére elmondta, Léna az első gyermeke, a szülés rendben ment, az anyuka és a baba is jól vannak.