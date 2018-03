Emlékápoló villámcsődületet tartottak Pápán

A Nemzeti dalt szavalta el közösen mintegy 250 diák szerdán az Esterházy-kastély előtti Petőfi-szobornál.

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: meg kell tartani magyar országnak Magyarországot

Civil kezdeményezésű villámcsődület keretében Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeményét szavalta el közösen megközelítőleg 250 fiatal szerdán délelőtt az Esterházy-kastély előtti Petőfi-szobornál.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Lampért Gábor, a kezdeményezés főszervezője elmondta, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója tiszteletére a pápai diákság körében hirdette meg a flashmobot. A villámcsődületen az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola, a Szent István Római Katolikus Általános Iskola, a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, a Weöres Sándor Általános Iskola, valamint a Petőfi Sándor Gimnázium diákjai vettek részt.

– Az ilyen közös eseményen való részvételnek közösség-összekovácsoló és megtartó ereje van, s különösen is felemelő lehet egy diákvárosban. A kezdeményezés célja még a történelem és az irodalom szépségére, szeretetére nevelés. A villámcsődülettel az egykori híres nyomdász, Heckenast Gusztáv halálának közelgő 140. évfordulójára is emlékeztünk. Családomban is élnek a neves történelmi személyiség mellékági leszármazottai, szerte az országban – fűzte hozzá Lampért Gábor.

Fekete Martin, az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 4.A osztályos tanulója elmesélte, az egész osztály megtanulta a verset. – Tanító nénink azt kérte, legyünk büszkék, hogy magyarok vagyunk, és minden március 15-én mondjuk el a Nemzeti dalt.