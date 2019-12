Ismét megrendezték a Connector Táncfesztivált Veszprémben

A Connector Táncfesztivál táncosai népesítették be a Veszprém Aréna küzdőterét múlt szombaton.

Az immár nyolcadik éve tevékenykedő Connector Dance Fest, amellett, hogy verseny, egyfajta ünnep is, s talán ezért is gondolták azt a szervezők, hogy az immár hagyományos tavaszi időpont mellett ősszel is tartanak egy fesztivált.

Az egynapos dzsemborin egy budapesti klub mellett csak magyar táncosok léptek fel: az Arénában közel 400 táncos állt színpadra, a minitől a felnőtt kategóriákig – minden műfajban. Így a balettól a hip-hopon át a showtánctól a hastáncig mindent megmutattak, mindenki éremmel távozott az eseményről.

A Connector Dance Fest – a tervek szerint – jövő év február 28-án jelentkezik ismét.