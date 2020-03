Pápát is útba ejtette idei turnéján az egykori P. Mobil-tagokból alakult Mobilmánia zenekar

A helyi Rocklife Cover Band ütős felvezetése után az egykori P. Mobil-tagokból alakult Mobilmánia rockegyüttes adott fantasztikus koncertet régi és új dalokból.

A Mobilmánia zenekar Vikidál Gyulával adott koncertet Ez még nem a pokol című idei turnéjuk állomásaként múlt szombaton a pápai Aréna Music Pubban. A telt házas rendezvényen előzenekarként a helyi Rocklife Cover Band játszott, melynek gitárosa, Molnár Zoltán László számolt be lapunknak az e vidéken ritkaságszámba menő, hangulatában sem mindennapi rockestről.

Elmondta, hogy a pápai csapat a Lord, a Korál, az Edda, a Hooligans, a Karthago és a Bikini nagy slágereit megszólaltatva fantasztikus hangulatba hozta a közönséget a fő műsorszámra, a 2008-ban egykori P. Mobil-tagokból – Donászy Tibor dobos, Kékesi László basszusgitáros, Vikidál Gyula énekes és Zeffer András billentyűs – alakult, Nusser Ernő gitárossal és Gamsz Ádám énekes-gitárossal kiegészült formáció bő kétórás koncertjére.

– A P. Mobiltól megszokott dallamos hard rock zenei irányzatot viszik tovább, új szerzeményekkel, már négy lemezük jelentek meg. A pápai koncerten az első tíz évük legnagyobb slágereit magyar és angol nyelven felvonultató 2018-as, Ez még nem a Pokol (Landed in your Hell) című albumon túl több évtizednyi időszakot átölelő repertoárból válogattak. Az első harmadban az e felállásban visszatérő vendégként szereplő Vikidál Gyula énekelt, így elhangzott egyebek mellett pár régi P. Box-dal, az István, a királyból a Koppány dalaként is ismert Szállj fel, szabad madár, A zöld, a bíbor és a fekete, valamint a Kétforintos dal és a Menj tovább. Gamsz Árpád pedig az új dalokat prezentálta – jegyezte meg.

Molnár Zoltán László hozzátette, a pápai zenészek úgy érzik a közönség reakcióiból, a Mobilmánia tagjaitól is kapott pozitív visszajelzésekből, hogy egyórás koncertjükkel kellően megalapozták az est szuper hangulatát. Ezúton is köszönik a megtisztelő felkérést, és hogy sokan kíváncsiak voltak rájuk.