Több mint emlékház a sümegi múzeum

A Kisfaludy-emlékház több más feladata mellett a Közép-dunántúli Ifjúsági Szervezetek együttműködő partnere. Erről és az aktuális feladatokról, pályázati lehetőségekről beszélgettünk az intézmény szakmai vezetőjével.

Oszkai Réka beszámolt arról, hogy legutóbb a taliándörögdi Ifjúsági Konferencián képviselte az intézményt mint Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért (Köszi) díjas partner. Sövényházi Balázzsal, Nemesvámos polgármesterével és Horváth Zsolttal, a hungarikumbizottság értéktárak kialakításáért felelős koordinátorával, valamint Márta Istvánnal, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökével beszélgettek a fiatalokkal való partnerség témájáról.

– Arról, hogy milyen fiataloknak szóló programok vannak a településeken, miért fontos a bevonásuk, milyen módszerek vannak arra, hogy motiváljuk őket a közösségben való aktív szerepvállalásra. Sümegen több, a fiatalokat érintő lehetőség is adott. A Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékházban a számukra szervezett programokon, rendhagyó interaktív órákon, foglalkozásokon túl szívesen fogadjuk őket közösségi szolgálatra, gyakornoki idő letöltésére és nyári diákmunkára. Most indul az Értékek Klubja pályázatunk és a tavalyi sikeres Fotóklub program folytatása, amelyet a Helyi identitás projekt keretében valósítunk meg. Aktuális a települési értékek gyűjtése is, e téren nagyon sok feladatunk van. Rövid idő alatt szép eredményeket mondhat magáénak a város, jelenleg 20 települési értékünk van, melyből hat megyei érték. Mivel nálunk az értéktár kiegészül egy Települési arcképcsarnokkal, abban eddig tíz életutat dolgoztunk fel, és folytatjuk a munkát. A javaslatokhoz szakértői támogató nyilatkozatokat is begyűjtünk. Éppen a napokban értesültem róla, hogy nyert a hungarikumpályázatunk, melynek segítségével települési kiadványt jelentetünk meg és kisfilmet készítünk. Támogatást kaptunk az Értékek Klubja létrehozásához is, a fiatalokkal együtt találjuk ki a Sümegi Értékár arculatát. Idei rendezvényeink jelentős része a Helyi identitás pályázatból, egy NKA-projektből és civil együttműködésekből valósult meg. Igazán hálás vagyok az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületnek és a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesületek, hogy támogatják a munkánkat – mondta a vezető.

Hozzátette: az emlékházban lehetőség van pályázati támogatásokkal fejleszteni az állandó kiállításokat és az épületet. Két LEADER-támogatás valósul meg idén és egy Kubinyi program. Az elektromos hálózat és a mosdó újul meg.

Majd következnek az eszközbeszerzések, az állandó kiállítások kapcsán múzeumi terminálok, interaktív eszközök teszik majd lehetővé, hogy a múzeumlátogatók izgalmas tartalmakat kapjanak. Az intézmény szakmai eredményeket ugyancsak felmutathat, a tavalyi közösségi múzeum elismerés nagyon fontos állomás volt, azóta szinte folyamatosan publikálnak szakmai oldalakon. Erősödtek az együttműködéseik, nő a látogatottságuk. Megálmodták és elkészítették a Ramassetter Látogatóközpont kiállításait szakmai partnerekkel.

– Sikernek érzem, hogy a heti szinten összeállított „színekre fókuszáló” tematikus virtuális kiállítás kezdeményezéshez csatlakoztak a Balatoni Múzeum és a Laczkó Dezső Múzeum kollégái. Terveink szerint jövőre szervezünk ezen a „színes úton” egy közös, a három intézmény gyűjteményeit bemutató tárlatot. A Köszi konferencián, a Petőfi Irodalmi Múzeumban szervezett Magyar Irodalmi Emlékházak egyesületi rendezvényén és októberben a Laczkó Dezső Múzeumban beszámolhatunk a munkánkról – szögezte le Oszkai Réka.

A szakmai vezető szerint a vírushelyzet felborította a rendezvénynaptárt, megváltoztatta a gondolkozásukat, de új minőségi élettereket és kreatív lehetőségeket nyitott számukra. Sokat tanultak, változtak, alkalmazkodtak. – Élő bejelentkezéssel beszélgettünk, nyitottunk meg kiállítást. Láttuk, hogy érdemes virtuális tárlatot szervezni, játékokat indítani, és hogy mekkora ajándék az országos digitalizáló program számunkra. Az online közösségfejlesztés és ismeretterjesztés gyakorlati területén sikerült a kollégáimmal gazdag tapasztalatra szert tennünk. Kiderült, hogy a média és az online közösségi felületek számtalan új kihívással és gazdag lehetőségekkel szolgáltak városunk színes multikulturális anyagának megismertetésére. A művelődési központ és könyvtár kollégái fantasztikus ötleteket valósítanak meg. Sajnos sok feladat lesz még újragondolni a projekteket, az adminisztrációs feladatokat teljesíteni. Szomorú, hogy amit egy közösséggel kitaláltunk, felépítettünk, azt teljesen újra kell gombolni, mert sok rendezvényt, amit terveztünk, csak jövőre valósíthatunk meg – tette hozzá.