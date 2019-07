Véget ért a Művészetek Völgye fesztivál

Vasárnap lezárult a tíz napon át tartó összművészeti fesztivál a völgyben.

Habár a hétvége során több program meghiúsult a szombati hirtelen jött vihar miatt, a Művészetek Völgye majdnem végig csodás nyári időjárásban zajlott a tíz nap során. A sokak által várt Szabó Balázs Bandája a rajongók legnagyobb szerencsétlenségére éppen a zord időjárás miatt csak egyetlen számot játszhatott el a Panoráma Színpadon szombaton, miután a kedvezőtlen időjárás miatt a szervezők úgy ítélték meg, hogy nem lenne biztonságos megtartani a koncertet. Szabó Balázs Bandája azt az egyetlen dalt viszont óriási szeretettel adta elő a közönségnek, és stílusosan a Bájolóra esett a választásuk.

A fesztivál idén a környezetvédelem jegyében szelektív hulladéktárolókat helyezett ki, amit tapasztalataink alapján a fesztiválozók igyekeztek helyesen használni, bár bizonyára sötétedés után ez már nagyobb problémákat okozhatott. Abdulwahab Liána, a Művészetek Völgye sajtómunkatársa elmondta, akkor sem történt baj, ha rossz helyre dobták a szemetet, hiszen a fesztiválon dolgozók esténként újraszelektálták a hulladékot, persze, ha a fesztiválozók helyesen használták a kukákat, akkor szelektálni is könnyebb volt utána.

A völgyben egyébként kukorica evőeszközökre és cukornádból készült tányérra váltottak. A tapasztalat alapján ezt a vendéglátóegységek be is tartották. Az „újrapoharak” vagy „repoharak” is nagy sikert arattak a fesztiválozók között, így nagyban csökkent a felesleges hulladéktermelés a fesztiválon. Abdulwahab Liána hozzátette, a zöldülés sikeres volt a fesztiválon, ugyanis ezek mellett a napközbeni zöld programokra, előadásokra is kíváncsiak voltak a fesztiválozók, valóban foglalkoztatta őket ez a téma.

Megtudtuk, idén több mint nyolcvanezer jegyet adtak el a Művészetek Völgyében, ami jó eredménynek számít a tavalyi hetvenezerhez képest. Mivel sok program és udvar nem követelte meg a karszalagot, ezért a becsült összrésztvevője az idei fesztiválnak körülbelül kétszázezer embert jelentett.

A vasárnapi, utolsó napon erős zárást kínáltak a szervezők. A Cirque du Tókertnél a Frenák Pál Társulat, az este folyamán pedig olyan rajongásig szeretett magyar előadók léptek a különböző színpadokra, mint Rutkai Bori, Snétberger Ferenc és tanítványai, a Bin-Jip, a Budapest Bár, A kutya vacsorája vagy a Kaláka. A fő előadó ezen a napon is a Panoráma Színpadon léphetett fel, a brit származású Sian Evans, a világhírű Kosheen zenekar énekesnője zárta a nagyszínpados koncertek sorát a fesztiválon.