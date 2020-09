Olvasóink még kishitűek a magyar válogatottat illetően

E heti szavazásunkban azt kérdeztük, hogy az újraindult Nemzetek Ligája-sorozatot figyelembe véve, mit gondolnak a nemzeti tizenegy játékáról.

Marco Rossi együttese az új kiírásban először Törökországba utazott, majd itthon fogadta az oroszokat a nemrégiben nemzetközi díjat nyert Puskásban. Az olasz szövetségi kapitány helyzetét nehezítette, hogy sérülések, illetve koronavírus-gyanús esetek miatt még az elutazás napjáig is változott a keret, sok alapemberre nem számíthatott a mester. Ezen a ponton a legtöbben már temették az idegenbeli pontszerzést, de a magyar válogatott győzelemmel debütált a torna első meccsén. Valljuk be, nem sokan számítottak rá, hogy mindhárom pontot elhozzák, de ami még ennél is szívderítőbb volt, hogy kiegyensúlyozott, magabiztos játékkal tették ezt a fiúk.

Főként ehhez a meccshez kapcsolódott első válaszlehetőségünk is, miszerint kifejezetten üdítő volt látni egy bátrabb csapatot. Erre 16%-ban voksoltak olvasóink, talán a viszonylag alacsony számban az is tükröződik, hogy ebből a teljesítményből messzemenő következtetéseket nem lehet levonni, illetve az, hogy az Oroszország elleni hazai meccsen többször is megremegett a Rossi-gárda. Az orosz válogatott ugyanis 47 perc játékot követően már 3 góllal vezetett, de amikor már úgy tűnt, hogy hatalmas zakó is lehet a vége, Szoboszlaiék megrázták magukat, és két gyors találatot követően szorossá tették a mérkőzés végét.

Azon most kár vitatkozni, hogy ez azért volt-e így, mert az ellenfél már nagyon kiengedett, sokkal fontosabb, hogy volt tartása a csapatnak, és hittek a feltámadásban a játékosok. Az első meccs bátor játéka és a második találkozó tisztes helytállása már igenis adhat olyan lökést, amelyet komolyan megérezve fel lehet építeni egy ütőképesebb csapatot. Arra a két válaszopcióra, hogy kezd beérni Rossi munkája, de még bőven van tennivaló, illetve hogy a fiatalokra kell építeni, ők jelentik a jövőt eshetőségre is közel azonos százalékban érkezett igenlő válasz.

Olvasóink legnagyobb számban (46%) azonban még mindig szenvednek attól, amit a magunk mögött hagyott válogatott szereplések nyújtottak, és továbbra sem hisznek abban, hogy az elkövetkező időszakban egy olyan alapos reformot sikerül végrehajtani a nemzeti csapat háza táján, amely nem dől be az első komolyabb kvalifikációnál. Ők úgy látják, hogy hosszabb távon ugyanúgy kipukkadunk, mint a közelmúltban. Csak reméljük és bizakodóak vagyunk, hogy erre az idő rövidesen rácáfol. Mondjuk már most októberben a bolgárok elleni Eb-pótselejtezőkön.

Borítókép: Marco Rossi a török meccs előtti sajtótájékoztatón