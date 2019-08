Túl könnyű volt a hajójuk, kizárták a Kárász-Kozák-párost

A csütörtöki előfutam után kizárták az 500 méteren címvédő Kárász Anna, Kozák Danuta kajakpárost a szegedi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, mert a hajójuk könnyebbnek bizonyult a megengedettnél a mérlegelésnél. Így a magyar csapat ebben a számban nem tud tokiói kvótát szerezni a vb-n.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Kozákék hajója mintegy 80 dekával kevesebb volt, mint azt a szabály megengedi. A magyar stáb is elvégzett egy ellenőrző mérést, amelyen ugyanez az eredmény született.

A Kárász Anna, Kozák Danuta duó megnyerte előfutamát, utólag diszkvalifikálták.

Ennél rosszabb hírt nem is kaphattunk volna, hidegzuhanyként ért minket

– mondta magyar újságírók gyűrűjében Hüttner Csaba szövetségi kapitány.

Az egység edzője, Somogyi Béla a verseny előtti napon és a verseny napján is lecsekkolta a hajó súlyát, amely 18,05 kg volt. A verseny után ez a szám 17,20 volt. Mindkét mérleg 17,20-at mutatott, nem tudjuk, hogy mi történhetett. Béla nagyon precízen meg szokta csinálni ezeket a műveleteket, mindig minden rendben szokott lenni. Egyszerűen felfoghatatlan, ami történt. Nyolcvan dekát nem lehet elnézni. Jelenleg nem találok magyarázatot – tette hozzá.

Hangsúlyozta: a bíróknak igaza volt, a szabály, az szabály, minden más egységet kizártak volna hasonló vétségért. Elárulta, hogy tárgyaltak a versenybírókkal.

Természetesen mindent megpróbáltunk, hogy a két lány folytathassa a hazai világbajnokságon, de igazat kell adnunk nekik abban, hogy ha minket most visszatennének a középfutamba, annak hosszú távú következményei lennének, és kérdésessé válna a bírók szerepe. A legfontosabb a szabályok betartása

– fogalmazott.

A szakvezetés a maximális számú, hat kvóta megszerzését tűzte ki célul a női kajak szakágban, s erre még mindig megvan a lehetőség. Az 500 méteres négyes négyet, Kozák egyesben és a 200 egyesben érdekelt Lucz Dóra egyet-egyet gyűjthet.

Hüttner Csaba azt mondta: biztos benne, hogy meglesz a hat kvóta, ha nem Szegeden, akkor a jövő évi pótkvalifikáción.

A szegedi Kárász csak ebben a számban versenyezett a vb-n, míg az ötszörös olimpiai bajnok Kozák még 500 egyesben lesz érdekelt, amelyben szintén címvédő.

Kárász Anna a Nemzeti Sportnak így nyilatkozott az ügyről:

El kellett telnie néhány órának, hogy egyáltalán felfogjam, mi is történt, a következményeibe pedig bele sem merek egyelőre gondolni. Ha szabadjára engedném a gondolataimat, azzal kellene szembesülnöm, hogy elúszott minden, amiért egész évben dolgoztam, dolgoztunk, és csak sírni tudnék

– mondta, hozzátéve, ők ugyanúgy készültek a futamukra, mint máskor, azaz a hajóval, annak súlyával nem foglalkoztak, hiszen ez nem a versenyzők feladata.

A világbajnokságot megelőző sajtótájékoztatón kérdezgették, nem érint-e rosszul, hogy nem vagyunk benne a négyesben, most sajnos az a határozott válaszom lenne rá, hogy de igen, nagyon rossz, hogy nincs másik számom. Danutának annyiban más a helyzete, hogy neki ott van az egyes, amire koncentrálnia kell. De nekem nincs, ami elvonja a figyelmemet a történtekről. Azt is nagyon sajnálom, hogy ez lett volna az első magyarországi felnőtt-világbajnokságom – és talán az utolsó is –, és ez szegedi versenyzőként ez még inkább fájó.