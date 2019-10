A Haladást verő Kis Károly-tanítványokra újabb idegenbeli feladat vár

Már a tizedik helyen áll a labdarúgó NB II-ben az újonc FC Ajka, amely múlt vasárnap újabb nagyszerű idegenbeli sikert könyvelhetett el. A tavaly még NB I-es vetélytárs legyőzése után ismét nehéz feladat áll Kis Károly csapata előtt.

Néhány hónapja még két osztály volt a felek között, most pedig az esélytelenebb FC Ajka úgy oktatta saját stadionjában a Haladást, amire még talán a leglelkesebb Veszprém megyei szurkolók sem számítottak.

Az előző idényben az első ligában szereplő, és most is kiemelkedő játékoskerettel rendelkező szombathelyiek képtelenek voltak feltartóztatni otthonukban a tavaly még NB III-as ajkaiakat. A 2019/2020-as másodosztályú idény 10. fordulójában rendezett összecsapáson a vendégek már 3-0-ra is vezettek, s végül 4-2-es eredménnyel hozták el a pontokat a Haladás modern, csillivilli stadionjából.

A hazai drukkerek érthetően voltak morcosak, hiszen hiába igyekezett nyomást gyakorolni ellenfelére a házigazda, az Ajkának mindenre volt válasza, s végig kézben tartotta a meccset.

– Biztonságos védekezésből próbáltunk kiindulni, és már rögtön a találkozó elején veszélyesek voltunk. Igyekeztünk a megfelelő szituációban labdákat szerezni és gyors támadásokat indítani. Jó arányban használtuk ki a lehetőségeinket – tekintett vissza a múlt vasárnapi mérkőzésre Kis Károly. Az FC Ajka szakvezetője megjegyezte: csapata végig koncentrált volt, és tudta, mit kell tennie.

– A Haladás nagyon jó csapat, nyilvánvaló volt, hogy lesznek helyzetei. Ugyanakkor azt gondolom, hogy összességében el tudtuk venni a hazaiak akcióinak élét, okosan játszottunk és a gólokon kívül is akadtak ígéretes lehetőségeink.

Az ajkaiak három vereséggel kezdték a szezont, az utóbbi hetekben viszont remek formát mutattak, és nagyon értékes idegenbeli pontokat gyűjtöttek: a Vasas és az MTK Budapest elleni döntetleneket követően nyerni tudtak az akkori éllovas Budafoki MTE, majd legutóbb a Haladás otthonában. A Veszprém megyei klubnál ugyanakkor nem lehetett teljes az öröm, hiszen a csapatkapitány Köles János súlyos sérülést szenvedett Szombathelyen, a megbízható hátvéd hosszú ideg nem lesz bevethető.

Pedig szükség lenne rá, hiszen folytatódik a „daráló”, a sorsolás szeszélye folytán az ajkaiak hétvégén újra idegenben lesznek kénytelenek bizonyítani. Ráadásul nem is akárhol kell helytállniuk, a harmadik pozíciót elfoglaló, remek szezont futó Siófok lesz az ellenfelük.

– Harmadik a Siófok, de vesztett pontok tekintetében a legjobb a mezőnyben (a Balaton-partiak, ahogyan az Ajka, egy meccsel kevesebbet játszottak, kilenc bajnoki után állnak – a szerk.). Riválisunk alaposan megerősödött, ugyanakkor természetesen bízom benne, hogy ismét képesek leszünk a jó szereplésre. Más mérkőzést várok, mint, amilyen a Haladás elleni volt – fogalmazott Kis Károly, megjegyezve: ebben a kiegyenlített mezőnyben szükség van rá, hogy előrukkoljanak új dolgokkal, igyekeznek hétről hétre bővíteni a repertoárt. A dolgukat nehezíti, hogy hosszú ideje tartó balszerencsés sérüléshullám sújtja a csapatot. Jó hír viszont, hogy még az előző idényben megsérült Illés Dávid újra bevethető állapotba került.

Az FC Ajka támadójátéka az utóbbi időben óriásit fejlődött, s ennek eredménye a 21 lőtt gól, ami jelenleg a második legtöbb az NB II-ben, csak az éllovas MTK talált be többször az ellenfelek hálójába. A Veszprém megyeiek rengeteg helyzetet dolgoznak ki, és sokszor találnak be begyakorolt taktikai elemet követően.

Érdekesség, hogy a Siófok épp a kapott gólok tekintetében áll remekül, Gál István legénysége eddig csupán hétszer kapitulált (összehasonlításképpen, az ajkaiak tizen­nyolcszor), azaz egy kiválóan támadó és védekező alakulat néz egymással most farkas­szemet.

A találkozó vasárnap 17 órakor kezdődik.