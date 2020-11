A Telekom Veszprém nyerte a városi rangadót

Fölényes és magabiztos sikert könyvelhetett el városi riválisa, a Veszprémi KKFT ellen a magyar rekordbajnok Telekom Veszprém a férfi kézilabda NB I pénteki ütközetén.

Telekom Veszprém-Veszprémi KKFT

36-20 (17-10)

Veszprém, zárt kapus mérkőzés. V.: Rontó, Szanyi.

Telekom Veszprém: SZÉKELY – Nenadics 1, JAHIJA 8, Moraes 1, Borozan, Nilsson 4, MAHÉ 7. Csere: MARGUC 7 (1), Blagotinsek, LAUGE 6, Ligetvári, Tönnesen 1, Markussen 1, Dörnyei, Lukács. Edző: David Davis.

Veszprémi KKFT: Borbély – Tóth P., Tóth A. 2, KRISTÓF 3, Vajda 1, FAZEKAS 9 (3), Hári 1. Csere: Füleki, Bugyáki, Tóth M. 1, Seregi 2, Szmetán P., Szeitl 1. Edző: Tombor Csaba.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 5/3.

Lukács Péter és Dörnyei Borisz is helyet kapott a Telekom Veszprém keretében, mert a bakonyiaknál három szélső is sérült – Manuel Strlek, Dejan Manaszkov, valamint Danyiil Siskarev is maródi –, Kentin Mahé került így a balszélre.

A Veszprémi KKFT a Gyöngyösön is győztes csapattal vágott neki az összecsapásnak.

Gyors hazai gólokkal indult városi kézirangadó, a 7. perc végén, többek között Mahé és Marguc öt találatával, 6-3-ra vezetett a Telekom. Három percen át egyik háló sem zörrent meg, majd Nilsson gólját jegyezhettük fel. A túloldalon Kristóf eresztett meg talpról egy pontos lövést (7-4).

A 13. percben Székely már második hetesét hárította, Marguc pedig a harmadik találatát jegyezte. A félidő derekához érve már öt góllal vezetett a Telekom (10-5).

A házigazda remekül védekezett, sokszor áthatolhatatlan falat húzott a fiatalok elé, a robusztus, nagy testű védőket csak nehezen tudták átjátszani, ráadásul Székely is remek napot fogott ki. A támadó szekció is gyorsan, precízen tette a dolgát, így a 21. perchez érve 12-6-ra alakult az állás.

Kilenc perc után Seregi szépített, aztán Tóth Márton vágta a hazai kapuba a labdát. Marguc hetest vétett, Lauge viszont már a harmadik átlövésénél járt.

A játékrész végén Fülekit, majd Tönnesent állították ki, aztán Szeitl ült le két percre. A félidőt Mahé ziccere zárta el 17-10-es eredménnyel.

A szünet után Székely bravúrokkal és Telekom-gólokkal folytatódott a találkozó (20-13), majd Fazekas Gergő pillanatai következtek, aki zsinórban lőtte a szebbnél szebb találatokat.

A 43. perchez érve tízgólosra hízott a differencia, főleg annak köszönhetően, hogy a Ligetvári-vezette Telekom védelem több labdát is elcsent, és Marguc gyors lerohanásaival 27-17-re alakult a derbi. Mahé ziccerét követően pedig időt kért Tombor Csaba (45. perc: 28-17).

Székely Márton 47 százalékos védési hatékonysága mindenképpen elismerést érdemelt. Többek között neki köszönhetően torpant meg a VKKFT támadójátéka.

Több mint öt perces góltalanságnak vetett véget Kristóf, ám a hajrához érve így is jelentős volt a „kis” Veszprém hátránya (50. perc: 30-18).

A VKKFT hét a hat elleni játékkal próbált kozmetikázni az eredményen, azonban nem sok sikerrel. A végére alakult ki a legnagyobb különbség, a Telekom erőt demonstráló győzelmet ért el (36-20).