A Veszprém Aréna előtt köszöntötte a tömeg a Telekom Veszprémet

Az évek óta tudatosan építkező, és egyre ambiciózusabb Meshkov Breszt otthonában igyekszik megszerezni a két pontot a Bajnokok Ligája negyedik fordulójában az edzőváltás után a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttese.

Ljubomir Vranjes hétfői menesztését követően a klublegenda, Gulyás Istvánnak jutott a feladat, hogy szombatra ráncba szedje a Telekom csapatát. Nem vár könnyű kihívás a veszprémiekre, hiszen a fehérorosz Meshkov Brest otthonában kell pályára lépniük.

A belorusz bajnok évek óta tudatosan építkezik, s titkon BL-diadalról álmodik. Az elmúlt három évben a legrangosabb európai kupasorozatban a legjobb tizenhat között búcsúzott, ám az idén szeretne szintet lépni, és legalább a negyeddöntőig jutni.

Ennek érdekében sztáredzőt szerződtetett az egyesület, Manolo Cadenas személyében. A korábbi spanyol szövetségi kapitány, a Wisla Plock, a Barca, a Valladolid, vagy a Granollers trénereként is dolgozott, s most is ambiciózus terveket szövöget.

A nyáron Cadenasszal együtt érkezett a csapathoz a feltörekvő tehetség, Djarko Djukic (Kielce), Sime Ivic (Wisla Plock), Aliaksander Bachko (Cooks), vagy Sandro Obranovic (Chambery) is.

A fehéroroszok egyik kulcsembere Ivan Pesic kapus – emlékezhetünk rá Veszprémből – 2022-ig hosszabbított, de nem kell bemutatni a rutinos Rastko Stojkovicot sem, vagy a kiváló védőpárost, Potekot és Shumakot.

Az új szakvezető új stílust honosított meg, gyors, dinamikus, tempós kézilabdát játszat tanítványaival, s úgy tűnik, ez bevált, legalábbis az eredmények ezt mutatják. A Breszt a Kristianstad otthonában kissé megszenvedett a két pontét (30-32), ám ezt követően hazai pályán maga alá gyűrte a címvédő Montpellier HB-t (26-23). Ugyan a német Rhein Neckar Löwen otthonában kikapott (33-27), azonban így is négy pontos, akárcsak a Barca, a Löwen, vagy a Kielce.

– A Breszt mindhárom BL-találkozóját kielemeztük. Ha röviden kellene jellemeznem vendéglátónk játékát, azt mondanám, gyorsak, mint a veszedelem – kezdte Gulyás István, a Telekom Veszprém megbízott vezetőedzője. – Riválisunk villámgyors, a pálya középső területét pillanatok alatt átjátssza. Úgy vettem észre, a félidők első tíz percét rettentően megnyomja, erre különösen oda kell figyelnünk. Igyekeztünk felkészülni, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy visszataláljunk a győzelem útjára és megszerezzük a két pontot – ígérte.

A veszprémiek pénteken reggel 9 órakor indultak útnak. A parkolóban kisebb tömeg várta a csapatot, a szurkolók szimpátia tüntetésen biztosították kedvenceiket arról, hogy bár nem minden úgy történt az elmúlt időszakban, ahogy azt várták, továbbra sem engedik el a kezüket és velük

A játékosok meghatódva hallgatták, amikor Mürkli Balázs idézte nekik Simon Tibor szavait angolul.

„Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”