Büntetőpárbaj döntött a zirci teremlabdarúgó-torna fináléjában

Negyven év feletti labdarúgók számára rendeztek teremlabdarúgó-tornát a zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Rákóczi téri tornatermében.

Papp Zoltán fő szervezőnél nyolc csapat adta le a nevezését, amelyek két négyes csoportban kezdték meg a küzdelmeket az „öregfiúk” már hagyományosnak mondható zirci versengésén.

Az egyik csoportból a Balatonfüred és a Zirc, a másikból a veszprémi PD Truck és a többnyire Veszprémvarsány és környéke labdarúgóira épülő Oktán jutott a legjobb négy közé.

Ott már egyenes kieséses rendszerben folytatódott a verseny, a két elődöntőt követték a helyosztók.

A döntő a végletekig izgalmas volt a PD Truck és az Oktán között, végül nem is tudott dönteni a rendes játékidő, az 1-1-es mérkőzésállást követően következhettek a hatméteresek.

Ebben a veszprémiek bizonyultak jobbnak, köszönhetően a kapusuknak is, aki két büntetőt is hárított, míg társai pontosan céloztak, így a megyeszékhelyiek örülhettek a végén.

A harmadik helyért a Balaton-parti gárda legyőzte a házigazda zirci csapatot.

Valamennyi csapat, amely bejutott a négyes döntőbe, díjazásban részesült, s különdíjak is kiosztásra kerültek az eredményhirdetésen.

A gólkirályi címet Takács Szilárd (Oktán) érdemelte ki, a legjobb mezőnyjátékosnak Hutvágner Lajost (szintén Oktán) választották a szervezők, míg a legjobb kapus díját a büntetőpárbajban is jeleskedő Sánta Attila (PD Truck) vihette haza a jó színvonalú, sok küzdelmes mérkőzést hozó „negyven feletti” viadalon.