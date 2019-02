Kellemetlen vereséget szenvedett a pápai kosárcsapat

Nem hitelesített labdával lejátszott bajnoki mérkőzésen szenvedett vereséget a Concordia Motax KC Pápa a kosárlabda NB I/B zöld csoportjában. Óvni nem lehet – a szabályok betartása nem mindenkinek kötelező?

Tiszaújváros-Concordia Motax 79-66 (20-13, 21-14, 18-18, 20-21)

Tiszaújváros, 200 néző. V.: Sallai, Gergely, Borgula. Tiszaújvárosi Phoenix KK: Gáspár 7/3, Kiss 18/6, Hill 24, Szabó 13, Szilasi 3. Csere: Kovács 6/3, Pongrácz 6/6, Molnár 2. Edző: Szendrey Zsombor. Concordia Motax KC Pápa: Cook 15/6, Sonyák 26/6, Murai 2, Keller, Horváth A. 6/6. Csere: Grebenár 17, Márton L., Csányi, Bakos, Kocsis. Edző: Vajda József.

A több mint 400 kilométeres utazást követően kifejezetten jól kezdett a Pápa, Sonyák és Grebenár pontjaival 7-4-re, majd 11-6-ra is vezetett a vendég együttes. A 6. perc végén érte utol ellenfelét a Tiszaújváros Hill ziccerével (11-11), s ekkor sajnos megtorpantak a pápaiak (20-13). A második negyedben pillanatok alatt tíz pont fölé nőtt a különbség, a félidőhöz érve 41-27-re mentek a hazaiak.

Hiába váltott védekezést a Pápa, sajnos a dobóformája nem javult (50-35), a negyed végén 59-45 állt az eredményjelzőn. Az utolsó játékrészben a vendégek többször visszajöttek tíz ponton belülre, ám a Tiszaújváros már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

Most egyhetes szünet lesz a bajnokságban, amely kifejezetten jól jön a Pápának, hogy rendezze sorait és visszataláljon a helyes útra.

Vajda József: – A Tiszaújváros megérdemelten nyert, de azt nem értem, hogy a versenykiírás által megkövetelt labda miért nem állt rendelkezésre. Olyan labdával kellett játszanunk, ami a három vagy négy évvel ezelőtti előírásoknak volt megfelelő. Be is buktuk, nem tudtuk bedobni a teljesen üres helyzeteinket sem. Az is igaz, hogy jobban akart a Tiszaújváros ezen a meccsen.