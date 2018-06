Műfüves focipályát avattak Öskün

Műfüves kispályát avattak a napokban az ösküi sporttelepen, a létesítmény a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával mintegy 30 millió forintból készült el.

Jó az irány

Az ünnepélyes átadáson Ovádi Péter országgyűlési képviselő kiemelte, a pálya kialakítása a befektetés a jövőbe, hiszen hétről hétre több száz fiatal használja majd. Hozzátette, jó az irány, amelyet meghatározott magának az önkormányzat, s ebben lehetőségeihez mérten a jövőben is mindenben segíteni fogja a települést.

Csik Ferenc, a Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke példaértékűnek titulálta az ösküi sporttelep fejlesztési programját. A részletekről Ángyán Tamás, Öskü polgármestere beszélt. Elmondta, a 30 millió forintból, pályázati forrásból elkészült pálya – amelyhez 10 százalék, azaz 3 millió forint önrészt biztosított a település önkormányzata – jól illeszkedik abba a fejlesztési folyamatba, amelyet négy esztendővel ezelőtt kezdtek el Öskün.

Pályázatok és tao-forrás

– Még 2014-ben indítottuk el a sportlétesítmény fejlesztését. Az első évben tao-s forrásból, 10 millió forintból megújult a füves nagypálya gyepszőnyege, s részben villanyvilágítást kapott a pálya, majd újabb 10 millió forintból bekerítettük a sporttelepet, elkészült a teljes világítás, illetve a karbantartáshoz egy fűnyíró traktort is vásároltunk. Később az önkormányzat pályázott a Belügyminisztériumhoz, s az elnyert 20 millió forintból elkészültek a vizes blokkal ellátott öltözők, valamint strandfoci- és strandröplabdapályát alakítottunk ki a területen. Emellett az MLSZ jóvoltából egy teqballasztalt is sikerült kihelyeznünk – sorolta a fejlesztéseket a polgármester, akinek törekvéseit Szécsi János, az ösküi labdarúgó-együttes edzője is méltatta az átadáson.

Az ünnepélyes kezdőrúgást követően – amelyet együtt végzett el Ovádi Péter, Csik Ferenc, Szécsi János és Ángyán Tamás – négy csapat részvételével minitornát is rendeztek az új műfüves pályán. Közben az önkormányzat jóvoltából ízletes babgulyás is készült, amelyből mindenkinek jutott, aki megéhezett a sportolás során.