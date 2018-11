Sok volt a hiba a Telekom Veszprém játékában

Fél gőzzel is sikerült nyernie a Telekom Veszprémnek, a Mezőkövesd húsz percig tartotta magát, de végül a vendégek vitték haza a két pontot 22-29-es eredmény után.

Mezőkövesdi KC–Telekom Veszprém 22-29 (10-13)

Mezőkövesd, 800 néző. Vezette: B. Pech, Vágvölgyi. Mezőkövesdi KC: Pásztor, Győri – Jancsó 4 (1), Kovács 3, Jóga 3, Krivokapic 1, Rodic 1, Kovács P. 1, Horváth 1, Stankovic 3, Szabó 1, Zelei, Martins 1, Menyhárt 3, Dávid. Vezetőedző: Buday Dániel.

Telekom Veszprém: Sterbik, Mikler – Manaskov 7 (5), Ilic 2, Tonnesen 1, Nilsson 3, Nagy 3, Marguc 2, Terzic, Blagotinsek 2, Nenadic 1, Jamali 3, Dörnyei, Ernei 2, Mackovsek 2, Lékai 1. Vezetőedző: David Davis. Hétméteresek: 2/1, ill. 5/5. Kiállítások: 8 perc, ill. 6 perc.

Hosszú kihagyás után lépett újra pályára Gasper Marguc, a veszprémiek jobbszélsője. A szlovén kiválóság ágyékcsigolyájában porckorongsérvet szenvedett. A műtétet sikerült elkerülnie, de a gyógytornát élete végéig folytatnia kell majd. A mérkőzést a vendégek kezdték erősebben, és bár a Mezőkövesd védekezése párszor kifogott rajtuk, az ötödik percben így is 3-0-ra vezettek Mackovsek és Nagy lövéseivel. Több hiba is akadt azonban a veszprémiek játékában, mind támadásban, mind védekezésben akadozott a lendület, a Buday Dániel vezette alakulat így a 10. percre egyenlített is (3-3). A folytatásban aztán, bár a Telekom ismét elhúzott három góllal, a vendéglátók még visszakapaszkodtak a 23. percben Kovács Péter révén (8-9), de a szünetre a Telekom Veszprém újra háromgólos differenciát harcolt ki magának.

A második játékrész már nem tartogatott magában sok meglepetést, és bár a Mezőkövesdnek sikerült mínusz hatról (12-18) feljönnie két gólra (17-19) a 41. percben, ekkor ki is adta minden tartalékát, így a bajnoki cím visszaszerzésére pályázó Veszprémnek már csak be kellett sétálnia a célba. Különösebb megerőltetés nélkül nyertek a piros mezben játszó vendégek, a 22-29-es végeredmény után két ponttal a zsebükben térhettek haza.