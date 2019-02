Szkopjéban folytatja BL-szereplését a Telekom Veszprém

Különleges, pikáns összecsapásnak ígérkezik a Vardar Szkopje és a Telekom Veszprém Bajnokok Ligája-találkozó, ahol két egykori csapattárs, David Davis és Roberto Garcia Parrondo edzőként néz farkasszemet egymással.

A macedón bajnok története során eddig mindössze egyszer tudta legyőzni a Bajnokok Ligájában a Telekom Veszprémet, ami különösen fájó volt a bakonyiaknak, hiszen az ősszel hazai pályán maradtak alul 27-25-re. Ez a fiaskó akkor Ljubomir Vranjes vezetőedző menesztéséhez vezetett.

Most a két fél Szkopjéban, a Jane Sandanski Sportarénában mérheti össze újra az erejét. David Davis először tér vissza egykori csapatához, hiszen korábban négy éven át, 2014 és 2018 között Raul Gonzalez másodedzőjeként dolgozott itt, s lett trénerként (is) Bajnokok Ligája-győztes 2017-ben.

– Kavarognak bennem az érzések, hiszen sok szép évet töltöttünk Szkopjéban a családommal. Most nagy örömmel térek vissza. Ilyenkor az ember önkéntelenül is felidézi azt a sok emléket, élményt, amit itt szerzett, kapott. Izgatottan várom, milyen lesz ellenfélként Szkopjéban a pályára lépni – mondta el lapunknak David Davis, a Telekom Veszprém szakvezetője.

A Bajnokok Ligája A jelű csoportjában a Szkopje a múlt héten roppant értékes győzelmet szerzett: a német Rhein-Neckar Löwen gárdáját verte idegenben 30-27-re, s ezzel nagy lépést tett a csoport második helyének megszerzése érdekében. A Vardar jelenleg 15 ponttal a második, azonban a harmadik helyezett Telekom Veszprém még beérheti és meg is előzheti a macedón sztáralakulatot egy esetleges győzelemmel. Hazai pályán térdre kényszeríteni a Vardart azonban egyáltalán nem egyszerű mutatvány. Az idei évadban ez mindössze egyetlen csapatnak, a listavezető Barca Lassának sikerült (26-30).

– A Szkopje nagyon erős csapat, igen komoly erőt képvisel. Az idény elején sokan legyintettek rájuk, hiszen a keretéből hat kulcsember is távozott, s úgy tűnt, meggyengültek. A Vardart lebecsülni azonban botorság lenne, mert hatan ugyan távoztak, de tíz másik alapember maradt, akik nagyszerű játékosokkal egészültek ki. A játék minden elemében magas szintet ütnek meg, kiválóan védekeznek hatos falban, de az 5+1-es formációjuk is rendkívül hatékony. Nagyszerű, jó hangulatú ütközetre számítok – fogalmazott David Davis vezetőedző.

A hazaiaknál az a Roberto Garcia Parrondo foglal helyet a kispadon, aki ezer szállal kötődik David Davishoz. A korábbi balszélső a veszprémi szakvezetővel hat éven át egy csapatban játszott: 2007-11-ig a Ciudad Realban, majd két éven át az Atletico Madridban is. Ekkor kétszer emelhették magasba a Bajnokok Ligája trófeáját (2008-ban és 2009-ben). Ráadásul mindketten a spanyol válogatottban is szerepeltek ezekben az években. Parrondót pedig onnan is ismerhetjük, hogy 2013 és 2016 között a MOL-Pick Szeged játékosa volt, majd Budakalászon is pattogtatott.

A szombaton 17.30 órakor kezdődő összecsapást az EHF is a hét mérkőzésének titulálta. Nem véletlenül.