Mezey György azért mondott le 1988-ban, amikor másodszor volt szövetségi kapitány, mert Málta ellen nem ő állította össze a keretet. Ennek tulajdonította a nem túl acélos 2–2-es döntetlent, mert a keret folyamatosan változott, attól függően, hogy a bundaügyek miatt nyomozó ügyészség éppen melyik játékost állította elő. Egy idő után már a helyettes helyett is helyettes érkezett.

Most Marco Rossi jár hasonló cipőben. Eleve nem az álomkeretet állította össze a törökök és az oroszok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre, például a csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs meghívása szóba sem jöhetett, mivel hónapok óta nincsen csapata, és azóta is többször kellett eredeti jelöltjéről lemondani. Felesleges töprengeni, hogy a ’88-as eset a rosszabb, vagy ez, hiszen akkor csupán futballisták stiklijeiről volt szó, most pedig egy életeket is követelő világméretű járványról,

csoda, hogy egyáltalán beszélhetünk futballal kapcsolatos aktuális feladatokról.

Ez persze a szövetségi kapitányt aligha vigasztalja meg maradéktalanul. Akad ugyan kivétel is, a Korhut Mihály helyére behívott Hangya Szilveszter vasárnap megsérült, ezért csatlakozhatott a kerethez Bolla Bendegúz, de Korhut Mihály egyértelműen a járvány áldozata. Szerencsére nem szó szerint, hiszen a klubjában akadt pozitív tesztet produkáló ember, és a hátvéd emiatt nem utazhatott el Telkibe. Ugyanez történt Gazdag Dániellel. A Bp. Honvéd bővebb keretéhez tartozó két játékos tesztje lett pozitív, és Gazdagé hiába volt negatív, a válogatott szakmai és egészségügyi stábja úgy döntött, elővigyázatosságból eltekint a szerepeltetésétől.

Túlzott óvatosság lenne? Talán. Mindenesetre Gazdag Dániel a vasárnapi bajnokin pályára lépett, és ha kockázatot jelent a válogatottban, akkor nehéz megérteni, miért nem jelentett azt az ellenfél Kisvárda játékosaira vagy éppen a saját klubtársaira. És ugyanez igaz Korhut Mihályra is, aki ugyancsak végigjátszotta a Debrecen bajnokiját szombaton a Vasas ellen.

Egyébként a FIFA felmentette a klubokat a játékosok elengedésének a kötelezettsége alól a szeptember elejei válogatott meccsekre a vírus miatti utazási kockázatok és korlátozások miatt. Állt a zászló, hogy, mondjuk, a Leipzig megvétózza Gulácsi Péter és Willi Orbán kerettagságát, vagy éppen Szergej Rebrov nem engedi el Dibusz Dénest és Sigér Dávidot, de egyik sem tette.

Ők lennének felelőtlenek? Vagy nekik van igazuk, nem az aggodalmaskodóknak? Egyáltalán: manapság lehet ezekre a kérdésekre megfelelő válaszokat adni?