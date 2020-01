A Bóbita óvoda nyerte az idei olimpiát

A Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola pénteken hetedik alkalommal rendezte meg a veszprémi OviOlimpiát.

A történésekről Barták Péterné intézményvezető mesélt a Naplónak.

– Mint a nevében is benne van, olimpiai számokban fognak a kicsik megmérkőzni. Hat óvoda érkezett, tízfős csapatokkal, öt lány és öt fiú – avatott be a részletekbe a Báthory iskola igazgatója. Dobás, futás, ugrás, mind-mind szerepelt a „menüben”, igaz, más elnevezésekkel.

– A gyerekek, az óvodák nagyon készültek, hiszen ez már hagyomány nálunk. Ami új, hogy itt, az iskola tornatermében rendezzük meg az eseményt – derült ki.

Vereb Imre testnevelő a négy versenyszámról is beszélt. – A nyuszivágta azt jelenti, hogy 30 méteren át kellett futniuk – tudtuk meg. A második szám a répahajítás volt, ami kislabdahajítás. A harmadik egy újabb futó versenyszám, az árokugrás, amikor is helyből kellett a gyerekeknek távolugraniuk. Végül a körfutás következett, melyben az ovisok ingafutást végeztek, kétszer egymás után 31 métert kellett futniuk. – Az ovisokban benne van a mozgás, őket nem kell hozzászoktatni ehhez. Inkább az a cél, hogy az iskolába való beszoktatáshoz felkészítsük, koordináljuk őket valamilyen mozgás irányába – fogalmazott a szakember. – A verseny jó alkalom arra is, hogy kiválogassuk azokat a gyerekeket, akik majd iskolánkba jöhetnek és egyszer versenyzővé válhatnak.

Az iskolába nagy a túljelentkezés, ezt Barták Péterné is megerősítette. Volt, hogy háromszoros volt ez az arány. Büszkék a náluk zajló munkára, a megyében rajtuk kívül a fűzfői iskolában van sportiskolai osztály.

A versenyt, egyben az idei OviOlimpiát és ezzel a legsportosabb óvoda címet a Bóbita óvoda nyerte meg, amivel 50 ezer forintos pénzjutalom is járt. A második helyért járó 30 ezer forintot az Erdei ovi vihette haza, míg harmadik a Kuckó óvoda lett, és érdemelte ki a 20 ezer forintot.